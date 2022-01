Vagas e eventos

A Contabilizei, empresa brasileira de contabilidade, está com 150 novas vagas abertas em todo País, de forma remota ou presencial, e em diferentes áreas de atuação. As mais de 100 oportunidades são para as áreas de engenharia, produto, marketing, vendas, contabilidade, fiscal, financeiro e recursos humanos. As inscrições podem ser realizadas no site https://bit.ly/3GnDXMP

O Hurb, plataforma de viagem online do Brasil, está em busca de candidatos para trabalhar com tecnologia aliada ao turismo, de forma presencial ou remota. Os candidatos que desejarem ocupar as vagas precisam cumprir os requisitos: ter ensino médio completo, conhecimento do pacote Office, Google Drive, excelente comunicação falada e escrita em português. Há 30 vagas, com diversos benefícios, em todos os setores. Informações e inscrições no link: https://hurb.gupy.io/hurb





O Centro de Convenções de Pernambuco receberá, nos dias 27 e 28 de janeiro, o evento brasileiro de marketing e empreendedorismo, o Go Digital Festival. A atividade reunirá grandes nomes do universo dos negócios e do marketing, em uma experiência de conteúdos, aprendizado e oportunidades de networking. O tema principal será "Tendências para o digital em 2022 - O ano da virada da sua vida" e conta com diversos participantes. Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos por meio do site do evento www.godigitalfestival.com

O Pecuária 360º Summit 2022 foi transferido para os dias 15 e 16 de março. O evento acontece em formato 100% presencial, no Hotel Pullman Vila Olímpia, em São Paulo. Entre os nomes confirmados, estão o Equity Research da XP Investimentos, Leonardo Alenca, e o professor sênior de Agronegócio no Insper e coordenador do Insper Agro Global, Marcos S. Jank. As inscrições podem ser feitas até 31 de janeiro pelo link: https://bit.ly/3rm7yQy