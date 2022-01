Pequenos e médios negócios do Rio Grande do Sul aumentaram em 88% o faturamento com o e-commerce em 2021

Mesmo com a retomada das lojas físicas ao longo de ano, 2021 terminou com resultados positivos para o e-commerce brasileiro. É o que aponta levantamento feito pela Nuvemshop, plataforma de e-commerce com mais de 90 mil lojas virtuais, em sua maioria de pequenos e médios empreendedores, na América Latina.

Em 2021, as pequenas e médias empresas do Rio Grande do Sul faturaram mais de R90,8 milhões com as vendas online, valor 88% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, que foi de R$ 48,2 milhões. O crescimento do faturamento do estado é superior ao crescimento nacional, que foi de 77%. Em todo o Brasil, as PMEs faturaram R$ 2,3 bilhões com o e-commerce.

No Rio Grande do Sul, as PMEs venderam 1,5 milhão de produtos em 2021, quantidade 58% superior ao volume do mesmo período de 2020 , que registrou 977 mil produtos vendidos. Isso significa que foram vendidos quase três produtos por minuto. O volume de pedidos - que pode envolver um ou mais itens em uma única venda - também esteve em alta, atingindo 355 mil no mesmo período (em 2020, foram 202 mil). O ticket médio foi de R$ 255,27, um aumento de 7% em relação ao valor em 2020, que foi de R$ 239,19.

Os segmentos que mais faturaram no Estado foram Moda, que teve um faturamento R$ 27 milhões, que representou um crescimento de 72%, itens para cozinha, com faturamento de R$ 11,9 milhões, e calçados, com faturamento de R$ 4,4 milhões.

Os dados de segmentos que apresentaram as maiores taxas de crescimento em faturamento em 2021 também expressam o cenário do País e os hábitos de consumo e tendências de cada região. No Estado, a retomada da economia e a ampla vacinação possibilitaram a volta da prática de esportes, o que se refletiu no aumento das vendas de artigos para esportes. Esses e-commerces tiveram um faturamento 221% maior que em 2020, saltando de R1,1 milhão para R3,6 milhões.