Casal inaugura food park a céu aberto na Zona Leste da Capital

Após 25 anos atuando na área da alimentação, o empreendedor André Amorim, 50 anos, decidiu que era o momento de abrir o seu próprio negócio. Com a ajuda de sua esposa, Virginia, e apoio de toda a sua família, André tirou o sonho do papel em dezembro de 2021, quando inaugurou o Super Bom Food Park, localizado na avenida Protásio Alves, n° 8.949.

O local iniciou suas atividades por delivery em junho, porém, só ganhou sede física seis meses depois. “Nós trabalhamos muito para produzir um espaço legal para os nossos clientes. Buscamos sempre entregar produtos de qualidade e uma ótima experiência para quem vem até nós”, afirma o empresário, que admite estar surpreendido com a boa recepção e elogios que vem recebendo do público.

Atualmente, três marcas atuam dentro do complexo, sendo duas delas do próprio André . “Sou proprietário da Dalula Lanches, responsável pelo xis, cachorro-quente e porções da casa, e da Forja Burgers, que produz os nossos hambúrgueres”, explica. À frente do Banny Sushi está o sócio de André, Alexsandro Ceszesnandi. Além disso, o espaço conta com bar próprio onde são oferecidos drinks e chopp.

O propósito do local, de acordo com o empreendedor, é ser um ambiente famíliar, onde seus clientes possam se sentir em casa. “Desde a escolha do nome, que é uma homenagem ao meu sogro, até a marca Dalula Lanches, que é uma junção no nome dos nossos três filhos: Davi, Luísa e Laura, nós sempre colocamos o familiar como pilar principal”, conta. Além disso, impresso nas embalagens do delivery está a frase “Afeto em forma de sabor”, criada a partir da grafia original de Laura, a caçula da família de oito anos.

Por enquanto, o plano continua sendo focar 100% no espaço, divulgando e consolidando cada vez mais o negócio, mas André não nega a possibilidade de abrir franquias no futuro. “Quem sabe algum dia não expandimos para outras cidades?”, brinca. O local está aberto ao público de domingo a quinta-feira, das 18h à meia-noite, e sextas e sábados, das 18h às 2h.