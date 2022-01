Pucrs abre 600 vagas para formação online e gratuita sobre competências empreendedoras

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), por meio do Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo de Inovação (Idear), está promovendo uma formação online e gratuita para incentivar o desenvolvimento de competências empreendedoras. Serão 600 vagas abertas para todos os públicos.

Chamada de Trilha da Descoberta do Propósito, a experiência ocorre de forma assíncrona, com acesso pela plataforma Moodle. Os participantes terão até dois meses para concluir a trajetória, que contará com fóruns na plataforma para bate-papos sobre a experiência, integração e esclarecimentos de dúvidas .

O formato da Trilha da Descoberta do Propósito é inspirado nos jogos e novelas visuais, com vários elementos de jogos de RPG (role-playing games, ou jogos de interpretação de papéis) para criar uma narrativa imersiva e oportunizar o desenvolvimento de competências como a auto-observação, a autonomia, a reflexão e o pensamento crítico sobre atitudes, emoções e comportamentos. Além disso, também será exercitado o trabalho colaborativo a partir da interação com outras pessoas e áreas do conhecimento e planejamento estratégico para alcançar metas e objetivos.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 31/01, pelo site https://bit.ly/33K4dTc.