Antigo tribunal de Viamão vira restaurante

Reformado há cerca de cinco anos, o prédio que antigamente sediava o tribunal da cidade de Viamão, hoje é um restaurante consolidado na comunidade. Presente na rua Julieta Pinto Cesar, nº 102, o Restaurante Tribunal (@restaurante_tribunal) mantém preservada a história local, e ainda dispõe de decoração temática e hambúrgueres que homenageiam a trajetória do espaço .

Desde a sua inauguração, o ambiente já passou por três proprietários. Atualmente, a ex-corretora de imóveis Luciana Ferreira, 45 anos, está à frente da operação. "Éramos clientes e sempre tivemos uma admiração pelo prédio e estilo do espaço. Acabei fazendo amizade com a antiga proprietária, pois estava sempre indo lá, quando me contou que queria vender, decidi que era a minha hora", afirma. Quando tomou posse do local, em outubro do ano passado, Luciana optou por fazer algumas mudanças, dando maior ênfase no almoço oferecido pela casa. "Por causa da localização no centro da cidade, que tem muito ponto comercial ao redor, a procura no horário do almoço é muito grande", explica. À noite, o espaço ainda oferece os clássicos hambúrgueres temáticos, cervejas e drinks, mas apenas com reserva. "Nossa proposta é transformar a noite em um local para eventos e confraternizações de empresas, por exemplo. Em dezembro, realizamos dois encontros, incluindo uma recepção de casamento. Está sendo muito bem recebido", garante.

Após largar a sua profissão como corretora para empreender na gastronomia, a proprietária conta que todos os dias em que entra no restaurante, se sente renovada e feliz com o rumo que a sua vida tomou. “Não é um ramo fácil, precisamos de muita mão de obra e dedicação, mas eu vejo a culinária como algo muito prazeroso. A alimentação é um agrado, é carinho, dedicação à outra pessoa . Então mesmo que eu saia esgotada, é muito gratificante poder ver todo esse trabalho e receber um bom retorno do público. Sem falar que aqui é um lugar muito especial, tanto pra mim quanto para outros moradores da cidade”, expõe.

O empreendimento conta com seis funcionários, fora Luciana, mas que admite passar o dia todo no local e trabalhar junto com a equipe. “Sempre pego junto, ainda mais por estar no início, quero dar a minha cara para o meu negócio, que as pessoas me conheçam quando virem aqui”, explica. O Tribunal abre as portas de segunda à sexta-feira, das 11h30 até 14h30, e também está disponível para reserva à noite aos finais de semana.