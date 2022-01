Balão de aniversário perdido em Porto Alegre viaja por mais de 600 km até o Paraná

No dia do seu aniversário, 31 de dezembro, enquanto comemorava mais um ano de vida e a chegada de 2022, Henrique, de 4 anos, acidentalmente soltou o balão que ganhou de aniversário da sua mãe, Paula Endres. O que nem o pequeno ou sua mãe esperavam, no entanto, era que, dois dias depois do ocorrido, a empresária Giseli Cordeiro, 30 anos, iria encontrar o balão a 600 quilômetros de distância da capital gaúcha, em uma cidade do Paraná. E o que iniciou como uma noite triste e de perda para Henrique tornou-se o início de uma bela - e inusitada - amizade entre duas famílias.

“Ele estava brincando pelo pátio e, sem querer, soltou o balão, isso foi por volta das nove horas da noite. Imediatamente ficou muito chateado, se culpando por ter perdido o balão que ele estava apaixonado. Estava até difícil de acalmar ele, a única forma que encontrei foi dizer que eu entraria em contato com os astronautas para tentarem recuperar o balão dele”, explica Paula, que, até então, planejava encomendar um balão igual e dizer que haviam encontrado ele.

Passados dois dias, Paula recebeu uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido e com outro DDD. “Tinha certeza que era um golpe e nem dei muita bola, aí a pessoa me enviou uma foto do balão perguntando se era meu, explicando que o seu marido havia encontrado enquanto pescava, mas que tudo isso tinha acontecido no Paraná, na cidade de São Matheus do Sul”, lembra.

Já Giseli, que encontrou o balão, conta que quase não entrou em contato com Paula, pois acreditava que o balão havia se soltado de alguma festa perto de sua casa. “Quando vi melhor a etiqueta que vinha colada nele, notei que tinha o endereço da loja e, por curiosidade, coloquei no Google. Vi que o endereço era em Porto Alegre e não acreditei, tive que chamar ela pra entender como isso tinha acontecido, até porque o balão ainda estava quase completamente cheio e muito bonito, não poderia ter voado tanto assim, eu imaginava”, admite a empresária, que disse que o único motivo de o seu marido ter trazido o balão para casa foi para que a sua filha Emily, de 2 anos, brincasse com ele.

“Começamos a conversar e ambas ficamos chocadas e surpresas de saber que o balão viajou mais de 600 quilômetros até parar aqui. Quando ela me contou toda a história do filho dela, decidi entrar em contato com a mesma loja e encomendar um balão de astronauta, que foi entregue com um recadinho dizendo que eles estavam trabalhando para trazer o balão dele de volta”, explica.

Já a dona da Personalize Balões, Daiana Dias, disse ter se surpreendido muito com toda essa situação. "Imaginávamos que os balões voariam um pouco, até alcançar uma certa altitude, e depois estouraria. Era o que acreditávamos até semana passada", brinca. Segundo Daiana, a emoção também foi muito grande por saber que os seus produtos, mesmo expostos ao ar livre por dois dias, chegaram praticamente intactos em outro estado. "Agora sabemos que eles podem durar mais do que deveriam, mas é muito importante ressaltar que não indicamos que balões sejam soltos por aí, acidentes acontecem eventualmente, como foi esse caso, mas não incentivamos isso, justamente por ser um produto com gás hélio e tóxico para o meio ambiente", completa. O espaço foi aberto em outubro de 2019, e inclusive, já passou pelas páginas do GeraçãoE. "Estamos tendo um retorno tão bom desde que inauguramos que a prova está aí né, nossos balões estão, literalmente, atravessando fronteiras", diverte-se.

As famílias conversaram todos os dias desde o ocorrido e, no último final de semana, Giseli e sua família viajaram até Porto Alegre para a celebração do aniversário de Henrique. De acordo com a empresária, todos acreditam que isso não foi por acaso. “Acho que tudo tem um propósito, nada acontece por acontecer. Nós sempre desejamos conhecer o Rio Grande do Sul, mas nunca imaginamos que ia ser nessas circunstâncias. O Henrique também é apaixonado por carros, e nós temos uma oficina aqui na cidade. Sinto que era pra ser mesmo”, completa.