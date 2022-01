Sete locais para se refrescar e enfrentar o verão em Porto Alegre

A semana foi marcada pelas altas temperaturas no Estado. Em Porto Alegre, dia após dia, os termômetros registraram temperaturas mais elevadas. Para quem não pode fugir para o Litoral, o GeraçãoE preparou uma lista com sete locais próximos da Capital para se refrescar. Delivery de sorvete, piscina em meio à natureza, praia na cidade: confira as dicas para driblar o calorão porto-alegrense.

Turismo no meio do mato

A fazenda tem foco no turismo rural e ecológico. Foto: QUINTA DA ESTANCIA/REPRODUÇÃO/JC

Conhecida pelos passeios escolares, a Quinta da Estância, em Viamão, é o lugar ideal para quem busca contato com a natureza. A fazenda tem foco no turismo rural e ecológico para visitação de famílias e amigos, sem a necessidade de grupos mínimos. De quinta-feira a domingo, o espaço oferece piscina, piquenique, guia turístico e atividades . Para visitar, o valor está entre R$ 70,00 e R$ 150,00, dependendo do pacote. Mais informações são encontradas no Instagram (@quintadaestancia).

Piscina e sombra para o churrasco

O funcionamento é das 8h às 18h e o valor varia dependendo do dia. Foto: SITIO DO TIO ARI/REPRODUÇÃO/JC

O Sítio do Tio Ari é o lugar ideal para quem busca se refrescar com muita água e sombra para churrasco. O espaço fica em Gravataí, na rua Odir Bonato, n° 37. Aberto de terça-feira a domingo, inclusive em feriados, o local conta com piscinas liberadas com tobogãs, quiosques, mais de 250 churrasqueiras, estacionamento gratuito e disponibilidade de levar bebidas e comidas . O funcionamento é das 8h às 18h e o valor varia dependendo do dia. Durante a semana, o ingresso individual é de R$ 20,00, crianças de 7 anos a 10 anos pagam R$ 10,00 e crianças de até 6 anos não pagam. Nos finais de semana e feriados, o individual é cobrado R$ 25,00 e o valor para as crianças continua o mesmo. Mais informações pelo WhatsApp (51) 99584-5668.

No coração de Porto Alegre

Estão disponíveis os pedalinhos tradicionais, estilo cisne, com proteção ao sol, e o pedalão. Foto: PEDALINHO DA REDENÇÃO/REPRODUÇÃO/JC

Os tradicionais pedalinhos da Redenção estão de volta. Com novos equipamentos, o espaço que funciona no lago do Parque Farroupilha, oferece pedalinhos tradicionais e em estilo cisne, com proteção ao sol e capacidade de até dois adultos e uma criança. A novidade agora é o "Pedalão" que comporta quatro adultos . Os passeios duram 20 minutos e os ingressos variam de R$ 30,00 a R$ 50,00, dependendo do pedalinho escolhido. Para quem se interessar e quiser entrar em contato, o Instagram @pedalinhodaredencao está disponível.

Sorvete sem sair de casa

A Sorveteria do Bairro fica na rua Xavier de Carvalho, n° 172, no bairro Sarandi. Foto: SORVETERIA DO BAIRRO/REPRODUÇÃO/JC

Se você busca se refrescar sem sair de casa, a Sorveteria do Bairro, que fica na rua Xavier de Carvalho, n° 172, no bairro Sarandi, é uma boa dica. Aberta de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h30min, e de sábado a domingo, das 12h às 20h, a lanchonete oferece torta de sorvete, açaí, buffet e taças de sorvetes, milkshake, crepe suíço, picolés e potes de sorvete . Além do delivery, também é possível consumo no local. Os pedidos são feitos pelo Ifood ou pelo WhatsApp (51) 99593-0333.

Praia da cidade

A Casa fica aberta de terça-feira a domingo, das 8h às 22h. Foto: CASAMIRA/REPRODUÇÃO/JC

Aproveitar a praia sem sair da cidade? A Casa Mira oferece esta sensação para quem passa por lá. Com quadra de areia, mercado, café e gastrobar , o restaurante da rua Casemiro de Abreu, n° 1689, disponibiliza também mesas externas e internas, wi-ifi gratuito e tomadas para quem quiser trabalhar de lá. A Casa fica aberta de terça-feira a domingo, das 8h às 22h. Na segunda-feira, apenas o mercadinho e a quadra, sob reserva antecipada, ficam abertos. Para usar a quadra, basta entrar em contato pelo WhatsApp e fazer a reserva (51) 99506-9297.

Área verde e piscinas para toda família

Para mais informações, é possível entrar em contato pelo Instagram ou WhatsApp. Foto: PARQUE DAS ÁGUAS/REPRODUÇÃO/JC

Em Viamão, o Clube Parque das Águas é perfeito para curtir um dia em família. O local oferece 10 piscinas, sendo seis delas temáticas infantis e área verde com churrasqueiras , de terça-feira a domingo, das 8h30min às 18h. O clube realiza excursões de grupos com agendamento prévio e também dispõe de títulos de associação para quem desejar. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo Instagram (@clubeparquedasaguasviamao) ou pelo WhatsApp (51) 99846-1072.

Na brisa do Guaíba

O espaço abre sábado e domingo a partir das 15h. Foto: QUINTAL DA ILHA/REPRODUÇÃO/JC