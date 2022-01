Super-heróis servem pizzas em rodízio de Alvorada

Na hora de empreender, escolher um tema como norte é uma estratégia usada por muitas pessoas que iniciam um novo negócio. Daniel Raupp, 38 anos, conta que na hora de abrir um negócio ao lado do irmão, Rafael Raupp, 41 anos, escolher um tema foi uma etapa fundamental. Os dois estão à frente da Guardiões da Pizza em Alvorada. O espaço, que opera como rodízio de pizzas, é temático de super-heróis. São eles, inclusive, que fazem todo o atendimento do local, que conta com shows e performances dos personagens.

O espaço, inaugurado no segundo semestre de 2021 na avenida Maringá, n° 272, surgiu por um gosto comum dos irmãos pelo universo dos super-heróis. Rafael já comandava um outro espaço temático na cidade, a hamburgueria Rock Garage, inspirada no estilo musical. A experiência foi fundamental para que a dupla iniciasse a nova empreitada. "Deu muito certo a hamburgueria. Eu já estava com a ideia de montar uma pizzaria, então conversamos para colocarmos o negócio juntos. Começamos o projeto e queríamos fazer temático. Como sempre gostamos desse universo de heróis, DC, Marvel, escolhemos montar um negócio com super-heróis porque tanto adultos, quanto crianças são fascinadas por esse mundo", acredita Daniel.

O rodízio, que conta com pizzas, lasanhas, batata frita, polenta e Coca-Cola liberada, é servido por super-heróis . "O pessoal fica louco. As crianças abraçam, falam que amam os heróis. Esses dias uma menininha falou 'ah, então é aqui que vocês moram'. Tem todos os heróis: Homem Aranha, Mulher Maravilha, Capitão América, Thor, Chapolim Colorado, que os adultos adoram e não deixa de ser um herói. É bem divertida essa parte e nossos heróis interagem nas mesas com os clientes, brincam com as pizzas, é um atendimento animado", explica Daniel, que acredita que o tema é responsável pelo sucesso do espaço, que soma mais de 19 mil seguidores no Instagram (@guardioesdapizzaalvorada). "Em alguns momentos da noite, tem jogo luzes, os heróis dançam, tem um teatro, e o pessoal adora. Acredito que por causa da balada e dos teatros que deu essa proporção de divulgação, porque todo mundo tira foto, filma, posta das redes sociais, e aí o negócio vai indo longe", pontua.

De segunda à quinta-feira, o rodízio custa R$ 29,90 para crianças de 6 anos a 10 anos e R$ 59,90 para adultos. Nos outros dias, R$ 32,90 para os pequenos e R$ 64,90 para adultos. Crianças até 5 anos não pagam. O espaço comporta 200 pessoas e, segundo o empreendedor, já está pequeno para a demanda. "Tem noites que chega a ter uma fila de espera de 130 pessoas. O pessoal chega a ficar em torno de duas horas para entrar", conta Daniel, revelando que o movimento intenso fez com que os sócios começassem a planejar a expansão do negócio para Porto Alegre, que deve acontecer em 2022. Apesar do desejo de abrir uma unidade na Capital, ele afirma que o negócio foi pensado para o público de Alvorada. "O objetivo era pegar o público de Alvorada que saía para comer pizza em outras cidades. Alvorada tem 211 mil habitantes e não tinha um rodízio de pizza. Resolvemos montar uma pizzaria para os moradores não precisarem sair, mas o negócio deu tão certo que estão vindo pessoas de fora de Alvorada. Hoje, 50% do nosso público é de fora daqui", conta.