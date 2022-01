Respeite (e aproveite) o seu descanso

Nesta edição do GeraçãoE , falamos sobre a importância de tirar férias. Quem está à frente do próprio negócio enfrenta ainda mais dificuldade para desconectar da rotina de trabalho, já que, muitas vezes, pessoa e empresa acabam se misturando. Mas se jogar de cabeça no descanso deve ser uma meta a ser atingida tanto quanto ter bons resultados.

Com as redes sociais, parece que fica cada vez mais difícil realmente desconectar. Assistir um filme só por entretenimento, e não para compartilhar no Instagram, ler sem a obrigação de aumentar a lista no app de livros, viajar com os olhos atentos ao entorno, e não colados na tela do celular. Tudo acaba virando um job. Para que esses momentos de descontração acabem, inclusive, tornando-se fonte de inspiração para o seu negócio, é preciso viver o momento. Não sinta culpa por não estar online o tempo todo, por, eventualmente, perder alguma oportunidade por não estar conectado 24 horas.