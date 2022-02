Marca de alimentação natural de Novo Hamburgo prevê abertura de mais seis lojas

O que começou como uma pequena venda de suplementos alimentares online, lá em 2012, hoje em dia é uma marca que cresce no Rio Grande do Sul. A Intensidade Máxima, loja de alimentação natural, teve sua primeira unidade aberta há 10 anos na cidade de Novo Hamburgo e, recentemente, inaugurou a 10ª franquia da rede na capital gaúcha . Localizado na rua Silva Jardim, nº 40, o espaço oferece mais de 1,5 mil produtos de suplementação, como vitaminas, minerais, naturais e até opções sem glúten e inclusivas para celíacos, vegetarianos e veganos. O objetivo é continuar investindo nas franquias, prevendo a abertura de pelo menos mais seis novas operações ainda no primeiro semestre deste ano.

O fundador do negócio, Jeferson Zottman, 36 anos, afirma que o objetivo da loja é oferecer para o mercado uma forma de alimentação mais saudável e completa. “O nome, assim como a loja, surgiu com o intuito de proporcionar uma vida e rotina mais intensa para as pessoas. Intensidade não só em treinos e musculação, mas também na saúde”, explica.

Após gerenciar e vender suplementos em uma academia durante alguns anos, Jeferson notou que, apesar de ser um grupo pequeno e muito seleto, existia um grande potencial de expansão para o ramo da suplementação. “Depois de perceber isso, comecei a vender os suplementos online para o Brasil todo, e em cerca de dois anos consegui amadurecer dentro do mercado e fui capaz de abrir a minha primeira loja física”, lembra o empreendedor, que reforça que ao aderir alimentos naturais e saudáveis na loja, além de vitaminas e suplementos, foi capaz de atingir um novo público. “Não atendemos somente aquelas pessoas que, por assim dizer, treinam com muita intensidade”, brinca.

Para ele, esses 10 anos de experiência se resumem a um grande aprendizado. “Nas três primeiras franquias que abrimos, para ter noção, nem contrato não foi realizado. Eu ficava tão emocionado e eufórico com as pessoas me procurando e querendo abrir mais unidades, que na hora só aceitava, sem pensar nos riscos. Sofri alguns tropeços no caminho por conta disso, mas hoje em dia já não faria nada disso, aprendi muito”, declara.

Com a expansão da empresa (@intensidadeportoalegre) e a quantidade de franquias aumentando, o trabalho também cresceu. Por conta disso, em 2017, Zottman recebeu dois novos sócios investidores no negócio, Greice Monique Nath e Tiago Lovison, que já eram franqueados da rede. “Foi muito interessante ter mais pessoas com quem dividir as funções, se tornou um auxílio muito grande ter mais duas cabeças pensando na expansão e divulgação da loja”, expõe. “Também queremos criar novos braços dentro das próprias franquias, como por exemplo, a abertura de cafeterias saudáveis dentro das nossas lojas, mas tudo isso ainda é um sonho distante”, completa.