Escola de apoio pedagógico se instala em Osório

Mesmo tendo passado boa parte da sua vida realizando trabalhos voluntários com crianças, a engenheira química Gislaine Becker, 47 anos, ainda sentia que precisava ir além e fazer algo mais. Em abril de 2021, ela finalmente tornou esse desejo realidade, virando franqueada da Ensina Mais Turma da Mônica, rede de apoio escolar do Grupo MoveEdu. Seu espaço está localizado na rua Coronel Reduzino Pacheco, nº 940, no centro de Osório.

"Nós somos uma escola que oferece apoio pedagógico para o Ensino Fundamental, nas áreas de Português, Matemática, Programação e Robótica", explica. Segundo a empreendedora, a escola funciona com um teste de nivelamento e é muito comum que crianças cheguem lá e sejam classificadas em um nível abaixo do esperado para a sua idade.

"Essa defasagem sempre existiu, mas agora, depois do início da pandemia, está muito maior. É muito comum que uma criança esteja no sétimo ano do colégio, mas aqui seja nivelada no quinto, por exemplo", declara.

Gislaine afirma que o espaço, na verdade, é muito mais um fruto dos seus ideais do que, de fato, um empreendimento para ser sua fonte de renda. "Claro que eu tenho professores contratados e, por um valor adequado, preciso manter isso, mas também temos muitos alunos bolsistas. A ideia sempre foi incentivar o acesso à educação de uma maneira divertida e prazerosa para a criança", diz. Para isso, a escola também conta com uma colônia de férias, onde são oferecidas atividades lúdicas como caça ao tesouro, projetos de robótica, trabalhos manuais e criação de um gibi.

Apesar de estar localizada em uma cidade pequena, a proprietária afirma que a maior dificuldade, até então, é fazer com que a comunidade conheça o espaço. "Por mais que a recepção esteja sendo muito boa, seguimos com dificuldade de fazer chegar nas pessoas. Muita gente não sabe que a escola existe, e, com esse ano de pandemia, não tivemos uma circulação muito boa de pessoas por aqui", completa.

As aulas retornam dia 19 de fevereiro, mas novas matrículas são aceitas em qualquer época do ano, basta se dirigir até o local e fazer o teste de nivelamento, que não tem custo. As aulas ocorrem de segunda à sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 14h às 18h. Atualmente, a iniciativa possui 76 unidades ativas pelo Brasil, incluindo uma em Porto Alegre. Está prevista, ainda, a inauguração de mais 40 neste ano.