Empreendedora abre pousada ao lado da sua casa em Arroio Teixeira

O empreendedorismo faz parte da vida de Fabiana Muller, 49 anos, há um bom tempo. Quando abriu a própria empresa de representação alimentícia, a jornalista de formação descobriu que empreender era sua vocação. Mas, em 2019, Fabiana lançou um negócio alinhado a um de seus maiores prazeres: estar na praia. Localizada na rua Tocantins, nº 217, está o mais novo empreendimento de Arroio Teixeira, a Pousada da Fabi.

Segundo a empreendedora, sua relação com a praia de Arroio Teixeira existe há cerca de 30 anos. "Sempre amei estar aqui. Possuo casa própria faz oito anos, mas também vinha muito antes disso, só que sempre como uma forma de lazer e descanso. Me imaginava, num futuro distante, vivendo aqui com o meu próprio negócio, então sempre foi um sonho", admite. A oportunidade surgiu há três anos, quando seu vizinho decidiu colocar o terreno à venda.

"Tinha interesse no espaço, até que um dia ele me ligou falando que ia vender, e eu concordei em comprar na mesma hora. Sabia que era esse o momento de fazer algo", lembra.

A preferência por abrir um negócio de hotelaria veio do afeto que Fabiana possui em ser anfitriã.

"Gosto de receber amigos e familiares, seja na praia ou qualquer outro lugar. É um prazer fazer eventos. Muita gente me elogiava e questionava porque eu não cobrava por isso, e com o tempo acabou que a vontade foi crescendo", relata a proprietária, que, atualmente, está direto na praia.

Com um investimento de R$ 150 mil, a obra durou dois anos, e foi inaugurada em novembro passado. "Em todos os momentos da construção, a preferência foi pela mão de obra local e feminina . Minha intenção era gerar renda aqui em Arroio Teixeira, então tudo que era possível fazer com trabalhadores e fornecedores locais, eu fiz", afirma.

Além disso, a empreendedora fala sobre o apoio que recebeu da comunidade. "Já fazia parte da associação de moradores e veranistas da praia, mas, com o projeto em andamento, percebi como as pessoas se importaram e tentaram ajudar em tudo que fosse necessário", relata Fabiana.

A aposta do público-alvo da pousada são casais e famílias pequenas, que busquem por tranquilidade, conforto e segurança. O espaço, que fica a 5 minutos da beira da praia a pé, dispõe de três suítes para locação, todas equipadas com TV, wi-fi, ar-condicionado e uma mini cozinha.

As reservas incluem café da manhã e podem ser feitas para o verão ou qualquer outra época do ano, pelo Instagram (@pousadadafabi), página no Facebook ou Airbnb, com diária no valor de R$ 300,00.