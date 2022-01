Designer abre loja de soluções para home office na praia e sua renda aumenta

A designer de interiores Samantha Almeida, 40 anos, de Porto Alegre, fez o movimento que diversas pessoas têm feito desde o início da pandemia do coronavírus: pegou as malas, a família, e foi morar na praia. O motivo inicial era ficar mais isolada e, consequentemente, mais protegida. Mas ela acabou abrindo uma loja e descobrindo que pode trabalhar da mesma forma que antes, na velocidade máxima, como brinca, mas com qualidade de vida.

Samantha acabou levando inovação ao Litoral Norte. Sua empresa, a SA Design Office Gallery, instalada no centro comercial ligado ao condomínio Villas Resort, em Arpoador, balneário de Xangri-lá, é focada em soluções de escritório. Ou seja, oferece artigos para profissionais que, como ela, instalaram seus home offices na casa de praia, com ergonomia e conforto acústico. Todos adaptados ao clima do Litoral, que é úmido e pode causar ferrugem.

E como o ramo da construção civil é aquecido, acabou fazendo parcerias com arquitetos e sendo bem recebida pela comunidade local. Ela, inclusive, emprega duas pessoas que nasceram no Litoral em sua equipe de seis colaboradores.

"Aqui do lado abriu um takeaway da Heineken e uma imobiliária Elegance, com uma gurizada muito empreendedora", cita Samantha, sobre o novo ambiente que está inserida e pelo qual se identifica.

Poder sair do trabalho e dar uma caminhada na praia, para ela, não tem preço . A designer descreve, ainda, a cor do mar e da areia cedo da manhã. Cenas que estavam em sua memória afetiva dos tempos de veranista de Arpoador, e que a levaram ao destino neste momento tão complexo da humanidade.

Para quem pensa que a saída da Capital significa redução de renda, Samantha é um exemplo oposto. "Minha vida financeira está 40% melhor", quantifica, acrescentando que a loja já se paga. A profissional continua atendendo clientes de Porto Alegre e até de cidades fora do Estado, sendo que metade de seu público é do Litoral. A grande diferença, na verdade, é que Samantha consegue se energizar de forma mais constante na natureza e trabalhar mais despojadamente. "O cliente recebe bem o chinelo e a blusinha", brinca.