Mark Hamburgueria inaugura unidade no Boulevard Laçador

O ano da Mark Hamburgueria começou com o pé direito. A rede inaugurou, na última segunda-feira (3), sua quarta unidade no Boulevard Laçador, na zona norte de Porto Alegre. O restaurante, que tem capacidade para 50 pessoas na parte interna e conta com área externa, segue o mesmo conceito dos demais. “O cardápio, o atendimento e os produtos continuam iguais, pois quero que o meu cliente encontre o mesmo padrão de Lojas Mark”, afirma Mark Bandeira.

O empreendedor, que estava receoso com as incertezas de 2021, enxergou o centro comercial como uma grande chance de expandir o seu empreendimento. “No local, há uma vibe muito boa e recebe uma grande quantidade de turistas anualmente em virtude do aeroporto. Além de se diferenciar por ser um shopping focado em gastronomia”, pontua.

Para 2022, Mark pretende expandir e tem expectativa que a quarta unidade seja referência. “ Este é o ano da retomada porque as pessoas estão vacinadas e cada vez mais conscientes . A loja veio justamente para celebrar este novo momento e vai superar a capacidade de faturamento”, afirma Mark, revelando seu futuro projeto de expansão no modelo de franquias em parceria com o grupo 300 Franchising, tendo a ideia de abrir 100 lojas por ano.

O novo local abre de segunda-feira a domingo, das 11h30min às 23h30min, na avenida dos Estados, nº 111, loja S. Na segunda-feira, o restaurante tem, além dos tradicionais hambúrgueres e chopes artesanais, opções veganas e vegetarianas com preços especiais.