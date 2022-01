De mala, cuia e negócio para o Litoral

Nos últimos dois anos, em razão da pandemia, as percepções sobre trabalho e moradia passaram por profundas transformações. Muita gente chegou a 2022 com prioridades bem diferentes das que se tinha no início de 2020. Nessa perspectiva, buscar por mais qualidade de vida fez com que muitos empreendedores e empreendedoras mudassem a base de seus negócios para o litoral norte do Rio Grande do Sul.

E essa mudança não ficou restrita a quem tem pouco tempo de mercado. A clínica de oftalmologia Santa Lúcia, comandada pelos médicos Renato Silveira e Cesar Silveira, pai e filho, teve uma trajetória de 35 anos em Cruz Alta antes de chegar a Xangri-lá há seis meses. A distância de mais de 460 quilômetros que separa as duas cidades ficou pequena quando comparada à qualidade de vida do Litoral, conta Renato.

O estopim para a mudança foi a construção do Hospital e Centro Clínico LifeDay Litoral Norte, onde a clínica está baseada desde janeiro, antes de funcionar por seis meses em endereço temporário na avenida Paraguassu. "Com o advento do hospital novo de Xangri-lá, houve uma negociação inicial com essa possibilidade. Atendemos todas as áreas da oftalmologia, inclusive a parte de transplante de córnea, então houve um interesse em relação a isso com essa capacidade maior", explica Renato, destacando que a rotina mais leve proporcionada pelo Litoral pesou na balança na hora de decidir encerrar as atividades no interior e seguir para o novo endereço. "Gostei muito da região, do clima, da segurança. As pessoas são muito tranquilas e receptivas, é fácil de haver um entrosamento com a comunidade. Eles abraçam a gente. Acredito que esse local no Litoral Norte tem vários diferenciais. O meu trabalho continua o mesmo em um local com estilo mais saudável", garante.

O movimento de migração pela freeway ou pela Rota do Sol nos últimos anos fez com que a região deixasse de viver em função do verão para ofertar serviços durante todo o ano, acredita o médico. Segundo ele, a construção do novo hospital, que contará com mais de 60 consultórios médicos de diferentes especialidades, aconteceu em uma hora oportuna, justamente para que os moradores - novos ou antigos - encontrem tudo que precisam na região.

"Temos aqui no Litoral muitas cidades que dependiam só da Capital, e que agora vão ter esse apoio de qualidade. É um hospital muito moderno. Percebo que até dois, três anos atrás, as pessoas viviam para o veraneio, fins de semana e feriados. Os próprios moradores comentam que isso mudou. Agora é uma região anual, a prestação de serviços acontece o ano todo", afirma, satisfeito com a decisão.