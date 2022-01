Um ponto de encontro dos veranistas da Serra em Arroio do Sal

Presente no município de Caxias do Sul há quase 10 anos, a cervejaria Imaculada decidiu apostar nas franquias na hora de expandir o seu negócio. Após inaugurar uma unidade em Porto Alegre, a cidade de Arroio do Sal, localizada a 168 quilômetros da capital gaúcha, foi a escolhida para receber mais um empreendimento da rede, o Imaculada Beer Park (@imaculadabeerpark), na rua Paulista, nº 127, em 2019.

Felipe Dalla Leste, de 30, está à frente da operação, que abriu as portas em dezembro daquele ano. Segundo o empreendedor, a decisão de se mudar para o Litoral veio junto com o desejo de levar uma nova vida. "Trabalhava em uma gráfica, escritório e horário fixo de segunda à sexta-feira. Conheci a fábrica da cervejaria porque eu produzia minha própria cerveja artesanal, em casa mesmo, e acabei ficando próximo de pessoas no ramo. Quando aceitei vir para cá, imaginei que ficaria só na beira da praia bebendo chope", admite, entre risos.

O motivo de optar por instalar o negócio em Arroio do Sal, segundo Felipe, foi a comunidade. "O público de Caxias está aqui. Foi uma escolha estratégica pensando que o pessoal já iria conhecer ou estar familiarizado com a marca. Existe essa conexão muito grande entre as duas cidades", explica. A aposta deu tão certo que até os seus pais decidiram migrar para a praia. "É uma mudança de vida incrível. Quem vem pra cá não quer voltar. É uma qualidade sem igual, sem falar que o lugar é muito seguro, meus pais saem a qualquer hora na rua, sozinhos, e eu sei que vai ficar tudo bem", afirma.

Porém, empreender no Litoral Norte também tem suas adversidades. A operação exige um maior controle das finanças, considerando que os meses de veraneio costumam definir o valor do caixa para o resto do ano. Felipe reconhece que existe público para manter o bar durante o inverno, o desafio é fazer com que esses enxerguem o negócio. "A maior dificuldade é encontrar esse equilíbrio entre o verão e o depois. Acabamos tendo que nos reinventar de outras maneiras. Recentemente, adicionamos sushi ao cardápio, que só existe em um outro estabelecimento da cidade. Também apostamos muito em música ao vivo, trazendo bandas para atrair a galera", conta.

A expectativa é grande para o verão 2022. O local está, inclusive, sendo reformado. A ideia é oferecer uma maior área coberta, para dias de chuva e vento. O espaço acomoda cerca de 110 pessoas, e abre as portas diariamente a partir das 17h.