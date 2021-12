Bar inspirado em Harry Potter se prepara para abrir nesta semana em Porto Alegre

Fechado há cerca de um ano, o espaço no bairro Cidade Baixa inspirado no universo bruxo se prepara para reabrir as portas. Com novos proprietários e novo nome, o Caldeirão Furado está sendo finalizado para receber os fãs da saga no número 197 da rua Joaquim Nabuco em Porto Alegre. A novidade está no segundo andar, que é acessado por meio de uma passagem secreta. Inspirado em uma taverna, o novo ambiente tem uma atmosfera de pub londrino, cheio de referências e itens do mundo de Harry Potter, e conta com uma área externa, que cria a sensação de estar em um camarote para assistir o quadribol, esporte fictício popular tanto dentro da história quanto fora.

Leonardo Severo e Thales Lupo, sócios do Caldeirão Furado, eram clientes da cafeteria Sala Precisa, que iniciou sua operação em 2019 e foi colocada à venda no início de 2021. "Como frequentadores, sempre víamos necessidade de ampliar o espaço e atender mais pessoas de uma forma mais diversificada. Aqui tinha a pegada bem do café, e queremos atender também mais horários, como um happy hour, e mais dias da semana", explica Leonardo. Inicialmente, o espaço começa em soft opening, atendendo apenas como cafeteria para entender o fluxo da operação. "Vamos começar na zona de conforto do local. Mas, em breve, vamos ampliar para o pub, só estamos nos ajustando", garante Leonardo.

Com número de mesas triplicado, o local agora conta com uma área externa, que é inspirada no quadribol, esporte praticado na série de Harry Potter . Os frequentadores terão a sensação de estar em um camarote para assistir a uma partida do jogo. Para chegar ao segundo piso, os clientes passam por uma passagem secreta, que fica em meio à estante de itens temáticos no fundo do primeiro andar.

Manter a riqueza de detalhes e criar novas referências ligadas ao tema foi uma das preocupações dos sócios na hora da ampliação. "O mundo do Harry Potter tem uma coisa de uma Londres antiga, mais retrô. Então, resgatei candelabros da casa da minha mãe, lustres da minha madrinha", explica Leonardo sobre a decoração do espaço. No projeto original, o banheiro que abre a Câmara Secreta era um dos lugares preferidos para quem curte a série. O do segundo piso, garantem os sócios, não ficou para trás. O espaço, todo cor de rosa, é inspirado em Dolores Umbridge, com muitos quadros de gatinhos nas paredes. "As horcruxes vão estar por aí, quem conhece vai achar todas, aliás, menos uma. Tem várias referências espalhadas. Vai ser como uma caça ao tesouro", afirma Leonardo sobre os itens do mundo bruxo.

A ideia é continuar proporcionando uma experiência imersiva para quem curte o universo bruxo, diz Thales. Para isso, o atendimento não será feito de forma convencional. "Será personalizado. Vamos conversar com os clientes dentro da magia. Estamos aqui para brincar", afirma. "Queremos que o pessoal venha para brincar, sair da realidade. É que nem o caldeirão furado, que na saga é uma passagem do mundo trouxa para o mundo bruxo, que leva para o Beco Diagonal. E é isso que a gente quer. A nossa passagem secreta vai remeter a isso", complementa Leonardo.

Outra novidade trazida pelos sócios é a ampliação do cardápio, já que agora o local conta com uma cozinha equipada para isso. Além da ceva amanteigada, uma carta de drinks temáticos e quitutes inspirados no mundo bruxo estão sendo desenvolvidos. "Todos os pratos serão temáticos. Quem conhece bastante a série vai lembrar em todos os pratos. Estudamos bem o universo para criar o cardápio", destaca Thales, que ficará na operação do negócio e contará com cinco colaboradores inicialmente.

O local, que aguarda as últimas autorizações, deve começar a operar nesta semana, como cafeteria, de terça-feira a domingo, das 13h às 19h. Depois, o horário será ampliado para a operação noturna. Leonardo conta que as incertezas no percurso de reforma do espaço foram a maior dificuldade até aqui, mas está otimista para o momento de abertura. "Incerteza econômica, de mão de obra, das pessoas para trabalhar, dos clientes, se querem ou não sair de casa. Mas, com a chegada da vacinação, o mundo retomando as suas atividades normais, apostamos e acho que estamos abrindo exatamente em um momento oportuno", pondera.