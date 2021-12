Apesar da pandemia, RS registra abertura de negócios de gastronomia

Para celebrar a cultura de rua

Tomás, Pedro e Fred são sócios do restaurante Réu Rango Bira. Foto: Graziele Becker/Divulgação/JC

Uma homenagem para quem gosta de consumir na rua, ficar reunido com os amigos na calçada, sujeito ao julgamento do olhar alheio. Foi essa a premissa que originou o nome do bar do Grupo Céu, o Réu Rango Bira. A operação, que iniciou em janeiro no Bom Fim, pretende ser um lugar para os entusiastas da cultura de rua na Capital.

Hamburgueria com temática geek

A nova unidade da Bomba Burguer fica próxima ao Park Shopping. Foto: BOMBA BURGUER/DIVULGAÇÃO/JC

Os fãs do mundo geek que habitam a Região Metropolitana de Porto Alegre ganharam uma nova opção de gastronomia e entretenimento. Isso porque a Bomba Burguer, hamburgueria temática de Sapucaia do Sul que foi tema de reportagem do GE em 2017, abriu sua primeira filial. Desde fevereiro, a nova loja funciona na avenida Farroupilha, nº 4.001, em Canoas.

Laboratório culinário

Da esquerda para direita, Diego, Luciana, Laura e Natália, os criadores da Yalla. Foto: YALLA/DIVULGAÇÃO/JC

Quatro amigos, que trabalhavam em áreas diferentes e tinham um hobby em comum - usar fermentação natural para fazer pães e pizzas em jantares e happy hours - lançaram a Yalla (@yalla.labculinario). A operação foi aberta no bairro Jardim Europa, em Porto Alegre, e funciona como um laboratório culinário especializado na produção de pães e outras experiências culinárias.

Delivery de casquinhas de siri

Maurício Bruno e Karin Borba criaram a marca Sirilando. Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação/JC

O publicitário paulista Maurício Bruno, 47 anos, e a Relações Públicas gaúcha Karin Borba, 53, tiveram a ideia para o seu novo negócio, em Porto Alegre, a partir da paixão por um item que sempre traziam de Santa Catarina. As casquinhas de siri produzidas na cidade de Passo de Torres, agora, são vendidas através da Sirilando.

Direto da Espanha

Arquiteta e chef abriram o Bar de Gràcia no bairro Bom Fim. Foto: Bar da Gràcia/Divulgação/JC

No período em que a recomendação era ficar em casa, sem viagens internacionais, nada melhor que poder percorrer o mundo através da gastronomia. Em Porto Alegre, abriram diversos locais inspirados em destinos do exterior. Um deles é o Bar de Gràcia, na avenida Osvaldo Aranha, n° 788, no bairro Bom Fim. O restaurante oferece, além de um cardápio com referência da culinária espanhola, bar, café e coworking.

Delicatessen de comida judaica

Marcelo Libel é proprietário da Moishe's Deli, que funciona na Capital. Foto: MOISHESDELI/DIVULGAÇÃO/JC

Porto Alegre ganhou, neste ano, um negócio dedicado à gastronomia judaica, o Moishe's Deli. A proposta é fazer uma releitura de itens típicos, tendo o sanduíche de pastrami e o baggle de salmão defumado como as principais apostas do cardápio. O local, na rua Miguel Tostes, n° 997, ainda funciona como delicatassen, comercializando itens para que a clientela leve para casa.

Sabor do México

Amigos de longa data, Caue Jadovski e Leonardo Lopes sempre tiveram o sonho de abrir um negócio. A dupla trabalhava em Londres e tinha o costume de se encontrar às terças-feiras para comer tacos, pois o Taco Tuesday, "terça de tacos'', é uma tradição bem comum por lá. "Juntamos nossa vontade de empreender com uma comida que já gostamos bastante", relata Caue. A Paparico Taqueria funciona por delivery.

Venda de frangos

Mateus Peres começou o novo negócio em virtude da pandemia . Foto: ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

Adaptação foi a palavra-chave do último ano para Mateus Peres, 42. Trabalhando há mais de duas décadas como cabeleireiro, ele passou a apostar na gastronomia como negócio. Iniciou a operação do Truck Norris, um food truck na Zona Sul da Capital onde vende os assados no almoço e lanches para o jantar.

Boutique de carnes

Gabriela Cademartori e Lourenço Paiva estão à frente do Quintal da Carne, em Porto Alegre. Foto: QUINTALDACARNE/DIVULGAÇÃO/JC

Quando começou a pandemia, o primeiro movimento do casal Gabriela Cademartori, 27 anos, e Lourenço Paiva, 39, foi passar em uma casa de carnes e garantir o churrasco para o período incerto que iniciava. A partir daí, os dois perceberam uma brecha no mercado dos amantes de carne e decidiram apostar na experiência do consumidor para empreender juntos. Assim, em abril, abriram as portas do Quintal da Carne no bairro Moinhos de Vento em Porto Alegre. Definido por eles como um marketplace de carnes, o espaço reúne uma boutique de cortes premium, fastfood de churrasco, sequência do assador e um clube de assinaturas.

Padaria com referências

Joana Gabech e Gabriel Durante, proprietários da padaria Jacinto. Foto: MARIANA ALVES/JC Pâmela e Rodrigo de Sousa abriram a Marguerita's na Zona Norte de Porto Alegre, embora sejam de outras áreas. Foto: Marguerita's/Divulgação/JC

Negócios que passam muito tempo em um mesmo local acabam se tornando ponto de referência para os moradores da cidade. Foi sentindo a atmosfera de um "lugar de gente que trabalha" que Joana Gabech, 35 anos, deu vida nova ao número 209, da rua Jacinto Gomes, no bairro Santana. Com seu marido, Gabriel Durante, 39, ela abriu a Jacinto Pane&Cucina no espaço que abrigou, por mais de 50 anos, o Bar Salim, que era comandado por seus avós. A operação iniciou em janeiro e tem como foco pães artesanais de fermentação natural e uma linha de pratos congelados.

Pizzaria napolitana para a ZN

Pâmela e Rodrigo de Sousa abriram a Marguerita's na Zona Norte de Porto Alegre, embora sejam de outras áreas. Foto: Marguerita's/Divulgação/JC

Tendo trabalhado com venda de churrasquinhos há cerca de 10 anos, os irmãos Pâmela, 35, e Rodrigo de Sousa, 39, sempre pensaram em voltar a empreender no ramo da gastronomia. No feriado de carnaval de 2019, Rodrigo se acidentou, rompeu o ligamento do joelho e, por isso, ficou seis meses em casa, sem poder trabalhar. Esse ano, abriram a Marguerita's na Zona Norte.

Sushi vegano em Novo Hamburgo

O Tai Chi teve início em junho deste ano. Foto: TAI CHI/DIVULGAÇÃO/JC

Inicialmente, Cassiano Abreu Santos trabalhava como sushiman na Serra Gaúcha. Lá, conhecendo pessoas adeptas ao vegetarianismo e ao veganismo, passou a considerar a ideia de trabalhar nesse segmento, o que resultou no restaurante Tai Chi. O sushi, que teve início no final de junho deste ano, opera no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, através de delivery para toda a cidade.

Carne assada no armazém

Fotos do novo Armazém Bomgado e da dona Ana Scofano.. Foto: ANDRESSA PUFAL/JC

Do pasto ao prato. Esse é o conceito que permeia o Armazém Bomgado, que abriu na rua General Rondon, nº 543, no bairro Tristeza, em Porto Alegre. A inauguração oficial foi em setembro. Os proprietários, Ana Scofano, de Soledade, e o marido, Fabiano Scofano, do Rio de Janeiro, criaram o armazém e também assam churrasco aos fins de semana.

Especializada em grãos orgânicos

Fotos do café Luciamaria na Casa de Cultura Mário Quintana. Na foto: David Milhão. Foto: LUIZA PRADO/JC

Um dos pontos mais tradicionais de Porto Alegre, a Casa de Cultura Mario Quintana recebeu outra operação. Em cerca de quatro metros quadrados e mesas espalhadas pela entrada da CCMQ, o Luciamaria Cafés de Origem propõe uma conexão dos visitantes do espaço com os produtores de cafés especiais.

Para celebrar a arte urbana

Lucas Eibs apostou na região próxima à Redenção. Foto: ANDRESSA PUFAL/JC

"É um espaço para ouvir e contar histórias, celebrar Porto Alegre, valorizar e enaltecer nossos artistas locais e os sabores típicos daqui", sintetiza o empreendedor Lucas Eibs, 29 anos, que uniu sua paixão por arte urbana e por cafeterias para abrir a Porto Farrô. O local, que conta com grafites e intervenções artísticas em sua composição, fica a uma quadra do Parque da Redenção e reúne cafeteria, galeria de arte e coworking no mesmo endereço.

Chegou a casa cor de rosa

Claudia Robinson é proprietária da confeitaria. Foto: CAUCAKES/DIVULGAÇÃO/JC

Depois de colher bons frutos nos seus locais de origem, empreendedores e empreendedoras apostam na Capital na hora de expandir mercado. Foi com esta perspectiva que Claudia Robinson, proprietária há nove anos da loja de doces CauCakes (@caucakes), de Novo Hamburgo, chegou a Porto Alegre neste ano. A nova unidade da marca fica na rua Dinarte Ribeiro, n° 95, no bairro Moinhos de Vento.

Das vendas de porta em porta à filial

Em 2007, enquanto cursava graduação em Turismo, Caroline Osório, de 38 anos, decidiu começar a vender cupcakes para complementar a renda. Atualmente, possui um ateliê de produção, lojas em Viamão, Cidreira e, esse ano, inaugurou em Porto Alegre, na rua Miguel Tostes, nº 579.

Quintal na Tristeza

Fotos do Quintal da Resenha, do espaço e dos donos no local. . Foto: ANDRESSA PUFAL/JC

Guilherme Torbis e Daniel Rivatto, amigos há mais de 10 anos, decidiram que esse era o momento ideal para unirem suas experiências de trabalho anteriores e abrirem o seu próprio negócio. Daniel já atuava com cerveja artesanal há alguns anos. Antigamente, possuía duas torneiras de chope dentro de uma barbearia em Porto Alegre, onde vendia seu produto, mas sentia que precisava de um espaço maior para divulgação da cerveja. Foi aí que Guilherme entrou em cena. Nasceu, assim, o Quintal da Resenha, no bairro Tristeza.

Só arepas

Carlos Blanco e Oscar Delgado são sócios do La Arepa, bar e restaurante de comida típica venezuelana . Foto: Vinny Oliveira/La Arepa/Divulgação/JC

O venezuelano Carlos Blanco Rodriguez, 28 anos, que há três reside no Brasil, abriu o bar e restaurante La Arepa, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Dando nome ao estabelecimento, a arepa, item típico da Venezuela feito à base de farinha de milho, é o carro-chefe da operação. Um dos itens do cardápio que mais chama a atenção é a arepa de coração, uma adaptação ao paladar brasileiro.

Que cheirinho bom

Dar os primeiros passos no empreendedorismo não é uma missão simples. Foi por este motivo que Joice Fernandes Bastos, 46 anos, e Marcus Bastos, 49, optaram por uma franquia na hora de empreender. O casal abriu as portas de seu primeiro negócio: uma unidade da cafeteria e empório Cheirin Bão, que comercializa produtos típicos de Minas Gerais. O espaço fica na avenida Osvaldo Aranha, n° 1.164, no bairro Bom Fim.

Cervejaria na Cidade Baixa

Foto do Ninkasi Bar e de Roberta Pierry, sócia . Foto: ANDRESSA PUFAL/JC

O bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, ganhou um espaço dedicado ao empoderamento feminino e ao protagonismo das mulheres cervejeiras. Unindo forças, as cervejarias Sapatista e DaLuz, comandadas por Roberta Pierry e Michele Vieceli, respectivamente, abriram o Ninkasi Bar na rua João Alfredo, n° 557.

Alimentação inclusiva

Fotos da Loja de Alimentos Veganos Guté, da dona, Tatiana, e DA sua filha e sócia. Foto: ANDRESSA PUFAL/JC

Em 2009, quando a filha foi diagnosticada como celíaca, doença causada pela intolerância ao glúten, Tatiana Mocellin se viu obrigada a mudar a alimentação da família. Em novembro deste ano, a Guté completa um ano de existência na avenida Vasco da Gama, n° 206.