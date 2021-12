Novo complexo gastronômico terá até beira da praia artificial na Tristeza

Ocorre, no próximo sábado, dia 11 de dezembro, a pré-inauguração do Quintal Dona Irena, novo complexo gastronômico e cultural da Zona Sul de Porto Alegre. O espaço do bairro Tristeza, que terá até uma beira da praia artificial, será oficialmente aberto em março de 2022, a partir de um investimento de R$ 500 mil.

A novidade fica na Doutor Armando Barbedo, nº 256, rua onde antes da pandemia ocorriam atrações no Portal Dona Irena (à beira do Guaíba). Os eventos musicais eram promovidos pelos mesmos empreendedores por trás do projeto que agora está em construção e que administram as marcas K+S Arquitetos e Grupo Prontosul. Hassann Akmed Samy é um deles.

A estrutura contará com experiências gastronômicas, exposições e parcerias. Hassann detalha o que será montado sobre 450m² dos 1 mil m² de área total: mix de restaurantes (food hall); eventos esporádicos, corporativos e comemorações; bares que trazem opções para todos os gostos e estilos; beira da praia artificial; parede de escalada; e espaço kids. O local (@quintaldonairena), que abrirá de terça-feira a domingo, no entanto, não substituirá os eventos que eram promovidos na rua.

"Eles continuarão acontecendo de forma esporádica, agora agregando mais valor ainda, trazendo uma experiência completa para todos os gostos e estilos", interpreta Hassann.

O meio milhão investido no endereço se justifica pela tendência de comportamento do consumidor, conforme o empresário. "Com o avanço da vacinação e a flexibilização das normas de segurança contra a Covid-19, acreditamos ser um momento onde as pessoas ainda estão um pouco apreensivas, porém, se acostumando novamente com o convívio social e com as confraternizações. Entendemos ser o momento ideal para trazer uma ideia inovadora que vai apresentar uma face para os festivais de música de Porto Alegre", observa.