Negócios de gastronomia ao ar livre se multiplicaram em 2021

Um dos legados da pandemia, sem dúvida, é a valorização do público por locais com áreas ao ar livre, onde especialistas afirmam que o risco de contaminação do coronavírus é menor do que em ambientes fechados. Por conta disso, diversas cidades testemunharam uma verdadeira multiplicação de cafeterias e restaurantes funcionando em pátios e terraços. Em Porto Alegre não foi diferente. Da Zona Norte à Zona Sul, as opções são variadas. Na rua Mario Totta, no bairro Tristeza, funcionam dois empreendimentos com esse perfil: o Café & Prosa, na floricultura Winge, e o July Pires Coffee & Bakery, no centro comercial Terraços Trend, nº 687. A empreendedora Juliana Cheuiche Pires, 37 anos, na verdade, apostava no conceito antes mesmo do surto ser registrado na China e se espalhar pelo mundo. Seu primeiro negócio, em 2016, foi no Shopping Paseo, que é, justamente, a céu aberto. Nos primeiros anos, Juliana operou com uma unidade da doceria Berola, de Pelotas. Com o passar do tempo, no entanto, sentiu a necessidade de incrementar o menu e o portfólio de produtos e serviços. Naquele momento, em 2018, nasceu a July Pires Coffee & Bakery (@julypirescoffee), que tem produção própria e de parceiros. Com essas experiências na bagagem, acredita que sua presença constante junto à clientela é essencial. No endereço atual, ocupado desde 2020, 10 mesas ficam na rua, onde 30 pessoas podem sentar. Na área interna, há outras cinco. "A possibilidade de mudar para o Terraços nos encheu de esperança e alegria por contar com bastante espaço ao ar livre, que era algo que não abriríamos mão, sobretudo no momento pandêmico que vivíamos (e ainda vivemos)", diz Juliana, que antes de empreender trabalhou por anos como analista financeiro em instituições bancárias e empresas de tecnologia. "Quem nos conhece sabe que eu estou todos os dias na loja, conversando e brincando com nossos amigos e clientes. Esse é o recado central: empreender requer dedicação integral e um acompanhamento bastante próximo do dia-a-dia do negócio", afirma, acrescentando ser muito grata à Zona Sul, inclusive, por receber pessoas de outras regiões, como Bela Vista, Moinhos de Vento e Três Figueiras. Sobre os preferidos do público, Juliana lista: na parte de salgados, o Croissant Rosario, que é feito com carne de panela coberto com queijo provolone. Já nos doces: pavlovas, ninhos, quindins e bem casados. E para incrementar o clima externo durante o verão, uma agenda de apresentações de música ao vivo foi lançada. O projeto cultural é consequência de um novo momento do negócio. "Com a migração para o Terraços e a consequente autonomia que o espaço nos oferece, alguns novos projetos e ideias começaram a sair do papel. Um deles foi a realização de música ao vivo para tornar o ambiente ainda mais agradável", conta a empreendedora. Embora em dezembro a agenda tenha sido ocupada por eventos privados de empresas, em janeiro retornará em dias específicos.

Complexo na Armando Barbedo imitará praia

Hassann está por trás do Quintal Dona Irena, que abrirá em março. Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação/JC

Um dos endereços que estava entrando na agenda cultural de Porto Alegre antes da pandemia era a rua Armando Barbedo, no bairro Tristeza. A partir da união das marcas K S Arquitetos e Grupo Prontosul, o Portal Dona Irena promovia shows e feiras em datas específicas ao ar livre. Agora, o complexo Quintal Dona Irena, pré-lançado no último sábado, dia 11, ocupa um terreno da rua, no número 256, bem em frente ao armazém e bistrô Machry. Sua abertura oficial, no entanto, será em março do ano que vem.

A estrutura contará com experiências gastronômicas, exposições e presença de marcas independentes. Hassann Akmed Samy, idealizador e empreendedor por trás do negócio, detalha o que será montado sobre 450 m² dos

1 mil m² de área total.

"Mix de restaurantes (food hall); eventos esporádicos, corporativos e comemorações; bares que trazem opções para todos os gostos e estilos; beira da praia artificial; parede de escalada; e espaço kids", lista.

O local, que abrirá de terça-feira a domingo, no entanto, não substituirá os eventos que eram promovidos na rua. "Eles continuarão acontecendo de forma esporádica, agora agregando mais valor ainda, trazendo uma experiência completa para todos os gostos e estilos", interpreta Hassann.

Foram investidos R$ 500 mil no ponto, cifra justificada pela tendência de comportamento do consumidor. "Com o avanço da vacinação e a flexibilização das normas de segurança contra a Covid-19, acreditamos ser um momento onde as pessoas ainda estão um pouco apreensivas, porém, se acostumando novamente com o convívio social e com as confraternizações. Entendemos ser o momento ideal para trazer uma ideia inovadora que vai apresentar uma face para os festivais de música de Porto Alegre", observa.

A inspiração para a praia artificial surgiu do bar Lar Mar, de São Paulo. "Tem uma ambientação com areia de praia, trazendo exatamente essa ideia e clima praiano que queremos para o complexo", detalha.

Áreas de construção ociosas ganham operações

O Nilo Square Garden, que fica no número 1.700, substitui os tapumes. Foto: THIAGO PITREZ/DIVULGAÇÃO/JC

A Zona Norte de Porto Alegre também entrou na rota dos empreendimentos externos. O Nilo Square Garden é um complexo instalado em um terreno com mais de 16 mil metros quadrados, no coração do bairro Boa Vista, com a proposta de criar um ponto de encontro em uma das áreas mais nobres da cidade, unindo gastronomia, natureza, lazer, cultura, esporte e consumo.

Localizado na avenida Nilo Peçanha, nº 1.700, o parque inaugurou no dia 14 de outubro e funciona de terça-feira a domingo, das 11h às 23h. Há opções que vão do almoço de trabalho a happy hour com os amigos ou um jantar a dois. Por lá, o público encontra os assados do Ruta, as pizzas da Brooklyn Handcrafted, os pratos e a carta de bebidas do Dry Moments & Drinks, as opções do E!Sucos, além dos sorvetes da Gelateria Gianluca Zaffari, uma cervejaria assinada pelo Roister e os doces da Diego Andino Pâtisserie.

O parque tem estacionamento para mais de 100 carros e uma área gramada para contemplação e lazer que recebeu o plantio de 5,5 mil metros quadrados de solo e paisagismo, com aproximadamente 8,5 mil novas mudas, além de vegetações já existentes na área, que permanecerão no local.

Com uma estrutura pop up modular e sustentável, que pode ser desmontada, reciclada e transportada para outros locais, o projeto itinerante é realizado pela Melnick a Dallasanta, em parceria com a Maia Entretenimento, que lidera a gestão do parque ao lado da Casamata e do Spot Living Mall. Com previsão de funcionar durante 12 meses no endereço da Nilo, o complexo de entretenimento tem a intenção de ser reproduzido em outros terrenos da construtora no futuro, substituindo as áreas de construção ociosas, que ficariam temporariamente fechadas com tapumes, por espaços de lazer abertos ao público. Segundo Leandro Melnick, presidente do conselho de administração da empresa, "os projetos não impactam somente os clientes, mas toda a comunidade".

"Abrimos com o compromisso de gerar um impacto positivo na cidade, levando não só entretenimento para essa região, com parceiros gastronômicos que já são muito queridos pelos porto-alegrenses, mas também criando oportunidades para o comércio local, movimentando a economia e agregando ainda mais valor a essa área da Capital", ressalta Gustavo Sirotsky, diretor da Maia Entretenimento, empresa responsável pela direção geral e a curadoria de experiências do parque.

Vila Roubadinhas consolidou conceito de food hall externo

O Vila Roubadinhas Poa, na rua Silva Jardim, nº 140, usou o mesmo modelo que já era aplicado em Atlântida. Foto: DIEGO LARRÉ/DIVULGAÇÃO/JCJC

Porto Alegre recebeu, em dezembro de 2020, o maior Food Hall a céu aberto do Sul do Brasil, conforme os sócios da Vila Roubadinhas Poa. Localizado na rua Silva Jardim, nº 140, o complexo conta com 18 operações gastronômicas, dois bares, eventos e promoção de experiências em seus mais de 2 mil m² de área.

Dentre os restaurantes da Vila, há nomes como Cantina Pastasciutta, um clássico de Gramado, e Guna Madê, hamburgueria de Garopaba, e Peixe ao Cubo, operação de São Paulo, que tem Sabrina Satto como sócia e que serve pokes. Além de alguns dos principais nomes da gastronomia da Capital, como Daimu, Deu Crepe, Just Cold, E! Sucos, entre outros. Os restaurantes foram escolhidos através de um processo de curadoria realizado pelo time que fundou e administra o food hall, unindo marcas conhecidas do público gaúcho a novos projetos que estão sendo encubados no próprio complexo. "Desde que idealizamos o food hall em Porto Alegre, sempre quisemos trazer projetos inovadores para participar. A pandemia nos fez acelerar esse processo, dando espaço para restaurantes consolidados e também para chefs muito talentosos que estão abrindo suas primeiras operações", diz Laura Bier, sócia da Vila Roubadinhas Poa e idealizadora do projeto, que já fazia sucesso há alguns anos no espaço de 50 mil m², chamado Ramblas by Roubadinhas, em Atlântida.

A Vila Roubadinhas Poa conta com o patrocínio de marcas como Heineken, Banrisul Vero, PanFácil e Capolivo. "A parceria com grandes empresas nos ajudou a viabilizar um projeto tão importante, que está mudando o cenário gastronômico de Porto Alegre e servindo de inspiração para muitos empreendedores e novos projetos que vemos brilhando por aí. Além da gastronomia em si, temos muita experiência através de eventos, entretenimento e ativações de marcas", diz Francisco Mattos, sócio da Vila Roubadinhas Poa.

Além de Laura e Francisco, estão à frente do projeto Juliana Bier Moreira, Ennio Lopes Moreira, Francisco Mattos e João Paulo Schimitt.