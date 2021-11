Franquias expandem de olho no Rio Grande do Sul

A primeira feira presencial do setor de franquias desde o início da pandemia, a Expo Franchising ABF Rio, realizada na semana passada, reflete o momento atual do setor: muitas opções de negócios no ramo de alimentação, limpeza, contabilidade e saúde. Há, também, oportunidades em segmentos que ainda têm muito mercado a conquistar no Brasil, como o de seguros de vida, que, embora pouco conhecido pelo público, tem avançado. A Prudential do Brasil, por exemplo, viu seu faturamento crescer 13% de janeiro a agosto deste ano apenas no Rio Grande do Sul, alcançando R$ 193 milhões.

Diferentemente de adquirir uma franquia de alimentação, por exemplo, o dia a dia dos franqueados do ramo de seguros inclui processos de educação das pessoas. "O nosso negócio tem o propósito de proteger vidas, mas o brasileiro não tem ainda a cultura de médio e longo prazo. No Japão, as crianças saem do hospital com seguro", compara Humberto Madeira, vice-presidente de franquias da Prudential. A companhia norte-americana, que está presente no Brasil desde 1998, ingressou no modelo de franchising em 2004. "Hoje, é nosso principal canal de distribuição de serviços", indica Humberto.

O segmento de atuação da rede registrou recuperação no segundo trimestre de 2021 sobre o mesmo período de 2020. De acordo com a ABF, o segmento de serviços e outros negócios, no qual atua a microfranquia da Prudential, apresentou um crescimento de 28,8%. A Prudential do Brasil atua no modelo de microfranquia, que dispensa ponto comercial e tem investimento inicial a partir de R$ 30 mil, e, desde o início do ano, registrou cerca de 150 novas unidades. A empresa, que faturou R$ 3,3 bilhões no ano passado, é a primeira seguradora a atuar no formato de franquia no País.

O Rio Grande do Sul representa 7% do faturamento total do segmento individual. Na carteira da Prudential, o Estado é o terceiro maior em faturamento, onde a empresa é líder nessa categoria, com 32% de market share. Somam-se 37 mil clientes gaúchos, sendo que desse total 36% são mulheres e 67% homens. Para Humberto, a vantagem de atuar com saúde é a relação com ações de responsabilidade social. Durante a pandemia, a Prudential pagou R$ 200 milhões para cobrir gastos com Covid, algo que não seria obrigação do negócio, conforme o executivo. "Fomos a primeira seguradora a cancelar a cláusula de exclusão", diz ele, sobre as regras do mercado para situações de pandemia.