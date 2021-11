Randon tem programa de inovação para empresas

Qualquer empresa, de qualquer ramo, em busca de inovação pode contratar um serviço da Randon que completou um ano recentemente. O Conexo, além de destravar projetos internos da companhia caxiense, tem programas abertos a funcionários de negócios externos.

A ideia, segundo Veridiana Sonego, diretora de Planejamento Estratégico e Comunicação Corporativa nas Empresas Randon e diretora na Conexo, é criar ações disruptivas. Para isso, há programas que duram três meses e outros que se estendem por um semestre. O movimento começou pequeno, conta Viviane, mas já está na quinta edição.

“ É um espaço para valorizar intraempreendedores, para quebrar hierarquias . Participam pessoas que precisam de espaço para empoderamento”, detalha a executiva.

Leonardo Vitor Redondo, head de Inovação da Conexo, diz que o projeto é o elo entre as empresas Randon e as outras marcas do Rio Grande do Sul. “Temos agroindústria, serviço financeiro, enfim, os mais variados segmentos. Quando falamos de coexistência, estamos falando de que todas têm desafios. Muitas vezes, se faz necessário se conectar com startups, ser humilde e traçar um caminho rumo ao futuro. Não damos os próximos passos sozinhos”, interpreta ele.

Os integrantes do programa, que na pandemia tem atividades híbridas, são dispensados de suas funções nas empresas por 80% da carga horária de trabalho. O espaço onde funciona a Conexo já abrigou o administrativo e a Randon Consórcios. Ele foi totalmente modernizado e, agora, tem conceito futurista.

Entre os resultados já registrados pela iniciativa, estão o desenvolvimento de uma solução de inteligência artificial (IA) para processos seletivos, uma de geolocalização para transporte dentro da fábrica (chamada de Uber das empilhadeiras), uma plataforma de relacionamento com clientes, um app de comunicação das empresas com funcionários e um drone para ser utilizado no estoque para controle de inventário.