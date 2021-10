LISTA: 7 opções gastronômicas para o Halloween

No dia 31 de outubro é celebrado o Halloween, conhecido como o Dia das Bruxas no Brasil. Apesar de ser uma festa tradicional dos Estados Unidos, as crianças e adultos, no mundo inteiro, ficam ansiosos e animados com tudo o que envolve a data, seja com festividades ou promoções. Para entrar no clima assustador e divertido, marcas estão apostando em kits e menus diferenciados alusivos à data. Abaixo, você confere sete empreendimentos que decidiram aproveitar a comemoração anual e inovar seus cardápios no Rio Grande do Sul.

1. Sementinha

Kit de Halloween da Sementinha. Foto: SEMENTINHA/REPRODUÇÃO/JC

Em comemoração a data, a marca Sementinha, comandada pela engenheira de alimentos Aline Nunes, criou diversos kits temáticos com opções individuais, para dois a cinco pessoas, e uma decoração especial para quem deseja dar um toque ainda mais divertido e "assustador" no ambiente das refeições. Os lanches saudáveis partem dos R$ 29,00 e podem ser encomendados por WhatsApp (51) 99544-7890 ou Instagram (@sementinha_comidacomafeto) para entregas nas cidades de Porto Alegre e Canoas.

2. Rocambolo Atelier

Bolo temático para o Halloween do Rocambolo Atelier. Foto: ROCAMBOLO ATELIER/REPRODUÇÃO/JC

A Rocambolo Atelier estreou um cardápio especial em celebração ao dia 31 de outubro. No menu estão o Devil's Cake de chocolate e geleia de pimenta, o Red Velvet, CupCake de Abóbora com coco, o Cupcake Floresta Negra, o Pavezin Horripilante, os Biscoitos Halloween e as bebidas temáticas de soda italiana. Há também opção para montar caixas temáticas com itens do cardápio. Os preços partem de R$ 6,00 na unidade e R$ 50,00 dos bolos. O consumo pode ser no Atelier, na rua Felipe de Oliveira, nº 326, em Porto Alegre. Ou por pronta entrega de porções, delivery e encomendas através do Instagram (@rocamboloatelier) até o dia 31 de Outubro.

3. Grupo Fouet

Kit de Halloween do Grupo Fouet. Foto: GRUPO FOUET/REPRODUÇÃO/JC

Para quem pretende surpreender os monstrinhos em casa, o Grupo Fouet elaborou um Kit Halloween. A caixa temática conta com cachorrinhos de dedo, mini pizzas de aranha e múmia, vassouras de bruxas de queijo stick, brownies caixão, biscoitos de múmia, cupcakes decorados e um pote de guloseimas. O cardápio custa R$ 320,00 e serve até seis crianças. As encomendas podem ser feitas até 28 de outubro pelos telefones (51) 98023-4364 e (51) 99251-9721.

5. Moma Brigadeiros

Brigadeiros festivos ao Halloween da Moma Brigadeiros. Foto: MOMA BRIGADEIROS/REPRODUÇÃO/JC

Devido ao sucesso em 2020, a Moma Brigadeiros voltou com os doces temáticos em alusão ao Halloween. A edição limitada é composta por uma caixa de 49 brigadeiros personalizados (15g), nos sabores chocolate e chocolate branco, com o valor de R$ 85,00. Também há a opção da caixa com 30 docinhos por R$ 60. A Moma entrega em Porto Alegre e regiões, sendo os pedidos feitos através do WhatsApp (51) 98426-4634 até o dia 25 de outubro.

6. Amor de Biscoito

Biscoitos temáticos para o Halloween da Amor de Biscoito . Foto: AMOR DE BISCOITO/REPRODUÇÃO/JC

A Amor de Biscoito, comandada por Denise Candaten, também entrou em clima assustador e está produzindo biscoitos divertidos. Todos são amanteigados e os coloridos são cobertos com glacê real. Há disponível o Kit Cafezinho, de R$ 12,00, e a Caveira por R$ 4,50. A marca gaúcha aceita encomendas através do Instagram (@amordebiscoitopoa).

4. Chocólatras Anônimos

Cakepop Halloween do Chocólatras Anônimos. Foto: CHOCÓLATRAS ANÔNIMOS/REPRODUÇÃO/JC

A Chocólatras Anônimos também resolveu marcar a data e lançou uma novidade: Cakepop Halloween. Um doce inspirado no bolinho no palito de origem americana, o doce é feito de pão-de-ló de nozes com doce de leite e banhado em chocolate branco. Disponível em 4 decorações feitas de forma artesanal especialmente para o Halloween. Cada unidade possui 60g e custa R$10,00. Para mais informações sobre venda e encomendas, entrar em contato pelo Instagram (@chocolatrasanonimos).

7. Starbucks Brasil

Bebidas especiais de Halloween da Starbucks Brasil. Foto: STARBUCKS BRASIL/REPRODUÇÃO/JC

O Pumpkin Spice está de volta para celebrar a época mais assustadora e divertida do ano. A Starbucks Brasil anunciou o retorno do menu sazonal por tempo limitado no mês de outubro. A linha de bebidas terá quatro versões: Pumpkin Spice Lattae, Iced Pumpkin Spice Latte, Pumpkin Spice Cold Brew Cold Foam e Pumpkin Spice Frappuccino. O produto poderá ser encontrado por tempo limitado nas lojas da marca, no aplicativo da Starbucks ou por entrega em algum delivery parceiro.