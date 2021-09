Litoral Norte soma 10 supermercados em mesma avenida

Acabou o tempo em que era necessário fazer rancho antes de passar uma temporada no Litoral Norte, principalmente no inverno. A região, neste ano, vive um boom de abertura de supermercados. Somente na avenida Paraguassu, entre Rainha do Mar e Capão da Canoa, são 10 estabelecimentos do segmento em um raio de 15 quilômetros. Fora as fruteiras e os minimercados.

" A Paraguassu é a avenida que liga todas as praias. Se está na Paraguassu, está no mundo. Se não estiver na Paraguassu, não está em lugar nenhum. É a via mais afortunada de todas elas", diz o diretor-presidente do Asun, Antonio Ortiz.

O Asun, aliás, acabou de abrir uma nova operação na praia de Noiva do Mar, na mesma avenida. A loja emprega 120 pessoas, soma 1,6 mil metros quadrados, 15 caixas e 80 vagas de estacionamento. Mas essa não é a primeira vez que a marca aposta no Litoral Norte. "Faz 45 anos que temos pé na areia. Estamos na beira da praia de Quintão desde 1975. As pessoas sabem do nosso carinho pelo Litoral, que trabalhamos para desenvolvê-lo", ressalta Antonio.

Nesse período, o empreendedor aprendeu que o foco das operações do Litoral deve estar no morador, pois o veranista, quando chega ao destino, quer tudo pronto. Para Antonio, o conceito de trabalhar com produtos de segunda classe na praia terminou. O cliente quer o melhor, onde quer que esteja. "Temos o maior carinho com o veranista, mas é o morador que nos dá sustento por 10 meses", afirma ele, que vive na zona sul de Porto Alegre.

Embora a pandemia tenha acelerado a ocupação de supermercados na região, o Asun somava oito unidades antes do surto de coronavírus. Atualmente, há outras quatro em fase de finalização. A companhia prevê a inauguração de uma loja na entrada de Xangri-lá para a segunda quinzena de novembro, com quase 2 mil metros quadrados e geração de 150 postos de trabalho; constrói uma loja em Magistério; uma em Pinhal e uma em Tramandaí, que irá operar como atacado Leve Mais.

"Estamos em Quintão, Pinhal, Cidreira, Nova Tramandaí, Mariluz, Noiva do Mar, Imbé, Capão, Torres e Osório. Teremos, no fim do ano, 1,8 mil pessoas trabalhando no litoral gaúcho", destaca Antonio, lembrando da época em que todos os veranistas de Nova Tramandaí iam embora em março e o Asun continuava aberto o ano todo, mesmo sem vender nada.

Outra bandeira que ocupa a Paraguassu é o Supermercado Avenida, que opera há 26 anos em Xangri-lá. O dono do local, ao perceber o desenvolvimento do município, decidiu expandir em 2021. Telvio Oliveira Schütt, recentemente, adquiriu o espaço onde funcionava o Supermercado Praiano, também na rota, e somará, então, duas unidades do Avenida. A mais antiga gera 120 empregos, enquanto a nova, que está em reformas, registrará 100 carteiras de emprego até o próximo verão. "Não é uma aposta, é a continuidade de um trabalho que segue o crescimento da região", coloca Telvio. O Avenida criou, também, um conceito de loja de conveniência para condomínios do Litoral Norte. Seis endereços são atendidos.

Opção não falta na praia, independentemente da época do ano. Embora a Paraguassu esteja a passos de distância de qualquer residência do Litoral, a maioria dos supermercados também oferece tele-entrega. É uma cadeia que envolve centenas de fornecedores, um segmento que tem papel fundamental na retomada.