Como a maturidade ajuda um negócio a dar certo

Porto Alegre registra, a cada ano, a abertura de diversos negócios - assim como fechamentos de tantos outros. Em 2015, por exemplo, surgiu o Espaço Maestro, no bairro Tristeza, Zona Sul da cidade. Foi um dos primeiros empreendimentos apresentados pelo GeraçãoE, que também era introduzido aos gaúchos naquela época. De lá para cá, o dono do local, que se propõe a ser um bar e espaço para eventos, diz ter errado duas vezes e perdido dinheiro nessas situações. Apesar disso, Tiago Mader Perlott consolidou o público que mantém o Espaço Maestro ativo mesmo após o pior momento da pandemia.

Agora, em meio à crise sanitária, em pleno 2021, do lado oposto da cidade, Camila Antunes da Cunha se lança no ecossistema empreendedor com uma característica comum a Tiago: persistência. Ela alugou um imóvel em uma das ruas mais disputadas da Capital, a Dinarte Ribeiro, para inaugurar a confeitaria Doce Formiga. Embora trabalhe com encomendas desde 2014, é a primeira vez que opera de portas escancaradas para o público.

O que a história de Tiago tem a ensinar a de Camila? Os dois, que não se conheciam, se encontraram de forma virtual a convite do GE para falar sobre o assunto.

Há seis anos, empreendedores maduros e novatos, como o Tiago e a Camila, se reconhecem nas páginas do Geração Empreendedora. O objetivo deste projeto é que Marias, Joãos, Gustavos e Helenas também tirem os seus planos do papel e tornem as ruas (e suas vidas) vibrantes.