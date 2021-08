Com crescimento de vendas diretas, Natura remunera consultoras treinadoras

Assine o Jornal do Comércio e

A venda direta, aquela em que consultoras e consultores de marcas enviam catálogos para clientes, tem se mostrado um dos modelos comerciais mais resilientes durante a pandemia. Dados da Associação Brasileira de Empresas de Venda Direta (Abevd) mostram que o setor cresceu 10,5% em 2020 em relação a 2019. A Natura, por exemplo, investiu na horizontalização da educação e do conhecimento para desenvolver sua rede através do lançamento do projeto Consultoras Treinadoras. “É um modelo em que as próprias consultoras podem compartilhar seu conhecimento sobre a atividade de consultoria com outras consultoras e ganhar dinheiro realizando treinamentos”, explica Penélope Uiehara, diretora de marketing de relacionamento da Natura. Em fevereiro de 2020, um projeto piloto testou remunerar consultoras nos treinamentos e, no primeiro ano de operação, representou quase 1/3 de todas as pessoas treinadas pela marca no Brasil. “ O potencial de ganho médio com a atividade de Consultora Treinadora representa aproximadamente 50% adicional em relação à atividade de Consultoria de Beleza ”, acrescenta Penélope.

Dicas para se dar bem no mercado

1) Qual o segredo para ter uma clientela fiel

É sempre bom apostar em treinamentos. Eles fazem muita diferença na hora de fechar uma venda, principalmente porque as consultoras aprendem mais sobre as características e benefícios dos produtos, assim como a melhor maneira de divulgá-los. Saber fazer uma boa divulgação dos produtos atrai mais clientes, pois é dessa forma que as pessoas descobrem a atividade de consultoria e ficam atentas a oportunidades, lançamentos e promoções.

2) Como vender bem?

Um jeito para se colher bons resultados é a personalização do atendimento ao cliente. É importante estar disponível tanto pelas redes sociais quanto presencialmente. Um aliado importante é contar com um estoque diversificado para atender às principais necessidades das pessoas. O interessante é a consultora investir em produtos que já fazem sucesso com os seus clientes ou nos refis dos produtos que já compraram anteriormente.

3) Como a tecnologia pode ajudar as vendas?

Atualmente, o celular pode ser o grande aliado da consultora. Por ele, é possível criar anúncios personalizados, distribuir a revista digital pelo WhatsApp e manter contato com os clientes que moram em outras cidades ou até estados.

4) As redes sociais próprias podem aumentar as vendas?

Elas são como vitrines que possibilitam a divulgação de seus produtos. Importante também é ser frequente e fazer anúncios constantemente. É sempre importante interagir com os clientes, respondendo aos comentários e dúvidas ou fazendo perguntas que ajudem a reter a atenção, gerar engajamento. Pode ser uma boa oportunidade de converter a audiência em vendas.

Fonte: Mariane Bertoti Cordova, consultora treinadora de Torres