Empreendedora viu no Cais Embarcadero uma oportunidade de construir um espaço gastronômico

Para que o novo ponto turístico de Porto Alegre, o Cais Embarcadero, virasse realidade, foram necessários esforços de centenas de pessoas. Ele não existiria, no entanto, se não fosse a visão de empreendedores por trás de três marcas gaúchas: Press Gastronomia, 20Barra9 e DC SET.

Carla Telline, do Press, diz ter sido a primeira a fechar contrato. E ela teve a visão de que os espaços dos armazéns abandonados no porto da Capital gaúcha poderiam ser ocupados por opções gastronômicas durante um momento de lazer.

“Passando de barco aqui na frente, vi esse espaço tomado de mato. Olhei e disse: ‘que lugar mais lindo para fazer uma operação’. Inicialmente, imaginei food trucks, porque poderia simplesmente limpar e chegar. Na mesma semana, li que existia um zum zum zum de que a DC SET faria alguma coisa aqui. Imediatamente, fiz contato e falei que era parceira e que acreditava ”, conta a empresária, em meio ao salão com vista para o Guaíba.

O Press do Cais ganhou até logo nova, com elementos que representam o telhado dos armazéns e as ondas do rio. A unidade criou, ainda, um cardápio especial para recepcionar os frequentadores, com uma pegada praiana. Lanches, como pastéis e nachos, e drinks remetem a isso.

Embora, quando a pandemia passar, sejam esperados milhares de turistas no empreendimento, Carla considera que precisa funcionar como se fosse um local de visitas recorrentes e clientela fiel. “Temos que ter o conhecimento para poder oferecer o que fazemos de melhor. E não pensar que é um lugar para turistas, mas para quem vem muitas vezes e vai querer sempre ser muito bem atendido. Se você pensa que é para turista, tanto faz, pois ele não vai voltar. Na real, é o oposto disso. Fazemos pensando em nós mesmos e em clientes que vêm uma vez por semana”, ressalta ela.

O que você precisa saber

> Trata-se de um espaço para toda família, com opções gastronômicas, uma loja da Pompéia, espaço para shows e playgrounds para crianças. Não há custo para entrar, embora isso seja controlado por dois portões bem próximos à Usina do Gasômetro (um para quem vai de carro e outro para quem vai a pé), garantindo a segurança. A ideia é que o espaço interno dos armazéns sejam utilizados, no futuro, para exposições e experiências. Assinado em uma parceria entre o DC SET Group e a Tornak Holding, o Embarcadero ocupa 19 mil m².

> Na Travessa Pôr-do-Sol, funcionam cinco operações de restaurantes mais robustas: 20Barra9, Famiglia Facin, ISOJ, Press e Wills.

> A Alameda Gastronômica é uma espécie de praça de alimentação a céu aberto, que opera em containers. Ali estão E! Sucos, Just Cold Creamery, Kioske do Pirata, LaraPoc Pipocas Gourmet, MuleBule Coffe & Co - 3 Corações, Ô Xiss, Oakberry Açaí e Seu Salsicha Hot Dog.

> Ainda em construção está a operação central, que será ocupada pela Eat Kitchen.

> Por enquanto, as visitas são mediante reservas pelo aplicativo Get In (disponível para Android e iOS). Os interessados devem escolher a operação que querem visitar e fazer sua reserva pelo app ou através do link https://widget.getinapp.com.br/D6W2Ze1Q.