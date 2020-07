Três marcas que vendem kits para quem quer começar um trabalho manual

Permanecer em casa é uma necessidade atual para frear a disseminação da Covid-19. Se esse período está sendo monótono para alguns, há quem esteja encontrando nos trabalhos manuais uma possibilidade de renda. Como hobbie ou profissão, o handmade se expande em diversos formatos.

Na Serra Gaúcha, em Canela, a artesã Carolina Becher montou o seu ateliê de cartonagem. Ela é um exemplo de quem começou no handmade por hobbie e acabou se profissionalizando. Hoje, ela vende kits com moldes para quem quer testar um negócio na área também.

"Trabalhava com Recursos Humanos. Um dia, queria uma bolsa específica para combinar com a minha roupa. Pesquisei como fazer e encontrei a cartonagem", lembra. A partir daí, iniciou a produção de outras peças para familiares e amigos. Viu que o negócio foi tomando forma. Há cinco anos, trabalha só com isso.

"Desenvolvo os kits, que já vão com o material recortado, e é só montar" , afirma. Com preços que iniciam em R$ 11,00, os kits de cartonagem, ferramentas, projetos de peças e cursos podem ser adquiridos pelo site Carolina, agora, desenvolve aulas, kits e cursos focando no formato on-line. "Com a pandemia, o pessoal começou a procurar bastante", afirma. Seu intuito é ajudar artesãs no processo de projetar a cartonagem., afirma. Com preços que iniciam em R$ 11,00, os kits de cartonagem, ferramentas, projetos de peças e cursos podem ser adquiridos pelo site www.ateliecarolinabecher.com.br

Made By You é opção para desmistificar o tricô e o crochê

Kit da Made By You. Foto: MADEBYYOU/DIVULGAÇÃO/JC

disponibiliza kits práticos com todo o material necessário para a confecção de peças, como blusas e golas . Cada caixa conta com instruções por escrito e um QR Code para acesso às videoaulas com artesãos, que ensinam tudo o que é preciso para a conclusão do projeto. Engana-se quem pensa que crochê e tricô é algo destinado apenas aos mais velhos. Expandir essa técnica a diversos públicos é o objetivo da Made By You , marca lançada em julho deste ano. A empresa, de Santa Catarina, realiza suas operações on-line, por meio de uma plataforma de e-commerce , em que. Cada caixa conta com instruções por escrito e um QR Code para acesso às videoaulas com artesãos, que ensinam tudo o que é preciso para a conclusão do projeto.

Segundo a responsável pelo marketing da empresa, Andreia Camilo, a marca convida artesãos, iniciantes e experientes, ao desafio de uma nova experiência artesanal, capaz de proporcionar bem-estar e redução do estresse em períodos de isolamento social. "Infelizmente, não temos um diagnóstico preciso, nem uma certeza que acalenta. Mas estamos aqui para encorajar um novo olhar, um novo sentido, e acreditamos que assim estamos compartilhando esperança", diz.

Com kits que variam de R$ 99,00 a R$ 339,00, a Made By You entrega em todo o Brasil. "Vemos que a consciência acerca da sustentabilidade, o resgate afetuoso das técnicas manuais, a investigação para saber as origens do que é consumido tem feito as pessoas voltarem seu olhar para o artesanal, e isso é incrível. De outro lado, vemos artesãos com dificuldades em conseguir cobrar o valor justo pelo seu trabalho, que é uma obra de arte exclusiva que depende de longas horas de empenho para ser concluída. Acreditamos que é necessário continuarmos esse processo de conscientização sobre o valor do artesanal", pontua Andreia.

Melhor Juntos Store aposta no bordado

Priscila Reichert Schlindwein. Foto: ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC Kit de bordado da Melhor Juntos. Foto: INSTAGRAM/REPRODU/JC

Foi influenciando pessoas nas redes sociais que a publicitária Priscila Reichert Schlindwein começou a desenvolver seu negócio com bordados. De Campo Bom, a empreendedora compartilhava dicas de decoração no Instagram. "Logo, algumas pessoas começaram a se interessar e nos incentivaram a vender nossas criações, foi então que a Melhor Juntos Store surgiu. Nossa ideia sempre foi produzir objetos de decoração que tinham a ver com o nosso lar, que a gente pudesse levar um pouco da nossa casa para os lares de outras pessoas, e assim nosso slogan nasceu: 'da nossa casa pra sua'", afirma. Agora, ela fornece kits para quem quer bordar também.

Os produtos são todos desenvolvidos por Priscila. Desde a criação, produção até a embalagem ser fechada e enviada. "Meu desejo é que quem receba nosso produto veja que tem um pouquinho de nós nele também, e que ele foi feito com muito amor e carinho." A empreendedora afirma que, durante a pandemia, teve a ideia de criar os kits para bordar em casa, em que os clientes recebem bastidor, tecido, risco, linhas, agulha e guia para fazer a própria peça .

A publicitária afirma que já teve retorno de pessoas que começaram a bordar assistindo vídeos, em que ensina alguns pontos básicos do bordado livre, ou adquirindo um kit e que, hoje, estão vendendo seus primeiros bordados. "Fico feliz em receber retornos como esse, sei o quão difícil é se reinventar, começar algo novo, e se eu puder ajudar a tornar isso mais simples será ótimo." O kit da foto abaixo custa R$ 72,00, mas os valores variam entre R$ 48,00 a R$ 76,00.