Como precificar os serviços on-line

Você já deve ter se surpreendido com anúncios na internet de concorrentes seus oferecendo preços muito baixos, principalmente agora, no período da quarentena. Como a maioria das pessoas está trabalhando de forma remota, por causa do isolamento social, há quem ache que os valores cobrados por serviços a distância devam ser reajustados. Não é o que especialistas recomendam, tanto para manter o seu sustento quanto para a sua credibilidade.

A psicóloga e administradora Simone Grivot (@simonegrivot) trabalha com mentorias individuais e em grupos com foco em carreira e desenvolvimento pessoal, além de treinamentos abertos e in company. Para ela, a precificação do on-line deve ser a mesma do off-line, afinal, o seu propósito continua intacto, independentemente da plataforma. "Se a entrega on-line for a mesma da presencial, o preço pode ser o mesmo. Antes dessa necessidade de isolamento, eu já atendia clientes no on-line, e o valor da sessão era igual ao presencial", conta ela, que também tem um escritório.

Simone reconhece, no entanto, que existem diferenças no relacionamento, mas que podem ser compensadas. "Conseguimos gerar conexões tão intensas que muitos me relatam esquecer que estamos em ambientes distintos. Às vezes, com um oceano entre nós, literalmente. No on-line, as distâncias deixam de ser empecilho e possibilitam proximidade com pessoas que teríamos difícil acesso pelo presencial", destaca.

A empreendedora percebe que o brasileiro valoriza muito o toque físico, como o abraço, e isso fica prejudicado na internet. Porém o vínculo que se cria, a qualidade da escuta e a dedicação aos clientes, segundo ela, podem equivaler. Mas não é qualquer profissional que se adapta.

"O virtual exige habilidades consideradas de fácil desenvolvimento, como o uso de tecnologias, e outras mais complexas e que podem levar mais tempo para serem conquistadas, como a desenvoltura para se comunicar por meio de uma câmera. A flexibilidade para lidar com o imprevisto no on-line é ainda mais necessária. Pode faltar luz ou sinal de internet durante a sessão, e o profissional vai precisar encontrar uma rápida e eficiente solução", interpreta.

Em outras palavras, Simone entende que deve haver um consenso entre o prestador do serviço e quem o adquire. O que define a qualidade da entrega é o desempenho do profissional aliado ao interesse da clientela em receber, seja no on-line ou no presencial. A intermediação por telas, porém, tende a crescer a cada dia.

"A velocidade de propagação do uso e a ampliação da digitalização no mundo, certamente, está sendo e ainda será muito maior do que qualquer futurologista poderia prever antes de março de 2020."