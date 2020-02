Os jovens que empreenderam no Litoral

O verão de 2020 não foi sinônimo só de curtição para alguns jovens gaúchos. No espaço Ramblas by Roubadinhas, em Atlântida, era possível ver muita gente abaixo dos 30 anos empreendendo. Pedimos para que alguns deles nos contassem como é a experiência de gerenciar um negócio mesmo com pouca idade. Veja, abaixo, as respostas da galera.

O verão de 2020 não foi sinônimo só de curtição para alguns jovens gaúchos. No espaço Ramblas by Roubadinhas, em Atlântida, era possível ver muita gente abaixo dos 30 anos empreendendo. Pedimos para que alguns deles nos contassem como é a experiência de gerenciar um negócio mesmo com pouca idade. Veja, abaixo, as respostas da galera.

Vinicius Brittes, 29 anos, do RUTA

Matheus Canella, Igor Ribeiro e Vinicius Brittes. Foto: ROUBADINHAS/DIVULGAÇÃO/JC

"Empreender é um exercício. Com o passar dos anos, notei que requer persistência, convívio no ecossistema e muita prática, assim como a evolução em qualquer esporte demanda, por exemplo. As boas ideias, definitivamente, não caem do céu num dia específico. Elas são moldadas após uma série de tentativas, erros e muitas reflexões. Obviamente, o sucesso de um negócio depende de diversos fatores, mas vejo como vital, antes de qualquer coisa, querer muito realizar o sonho. Ao longo da saga de qualquer iniciativa empreendedora, é inevitável correr risco, dormir pouco, cansar, planejar, corrigir, testar novamente, enfrentar desafios e diversas dificuldades nos bastidores, mas é preciso confiar plenamente que o êxito é absolutamente recompensador. Por último e mais importante, na minha opinião, é a manutenção de um equilíbrio da vida pessoal e profissional, mantendo bons hábitos de alimentação e prática constante de exercício físico. Cuidado com a saúde é investimento e não despesa. Empreender antes dos 30 anos foi uma das melhores decisões que tomei na minha vida."

Kieran Ecker, 19 anos, da PASTASCIUTTA

Kieran Ecker, da PASTASCIUTTA. Foto: ROUBADINHAS/DIVULGAÇÃO/JC

"Sou filho de empresários do ramo gastronômico, e cresci nesse meio, mas foi há um ano quando comecei a trabalhar lado a lado na Cantina Pastasciutta com o pai e mãe, Vanderlei Ecker e Angelita Ecker, e desde então foram tempos de novas experiências e aprendizados! Tornaram-se, além de pais, colegas de trabalho e mentores profissionais com os quais divido imensa gratidão. Os desafios para obter êxito na sucessão de empresa familiar são complexos e demandam bastante compromisso e confiabilidade, assim, traçamos uma estratégia a fim de tornar o processo mais tranquilo. A abertura da Cantina Pastasciutta Atlântida no Ramblas by Roubadinhas foi um marco para a empresa e tenho imensa gratidão por estar fazendo parte disso tudo!"

Fernando Vieira, 29 anos, DECK22

Fernando Vieira, DECK22. Foto: ROUBADINHAS/DIVULGAÇÃO/JC

"Desafio e empreendedorismo antes dos 30 é redundante. É com certeza um desafio que tu vais errar e acertar muitas vezes. Minha família me apoia muito, trabalho com meu pai há muitos anos (desde os 16 anos de idade), pois ele também trabalha com eventos e entretenimento. Na minha caminhada, se tem algo que acho importante e é um segredo do Deck22, e de outros vários negócios bem-sucedidos, é a valorização dos funcionários. Os bons devem se sentir bem retribuídos para trabalharem mais felizes e também para que o ambiente fique cada vez mais leve. Hoje em dia, é uma coisa que, por mais simples que se pareça, é muito difícil. Acho que é uma batalha minha para que isso aconteça cada dia mais."

Fernanda Canozzi, 28 anos, JUST COLD

Fernanda Canozzi, JUST COLD. Foto: ROUBADINHAS/DIVULGAÇÃO/JC

"Eu venho de uma família de pai e mãe comerciantes que sempre nos incentivaram, tanto eu quanto a minha irmã, a darmos nossos voos solos. Foi em uma viagem para a Califórnia com mais duas amigas que surgiu a primeira ideia do que mais tarde viria a ser a Just Cold Creamery. Na época, eu ainda trabalhava na empresa dos meus pais, mas estava sempre de olho no mercado em oportunidades para empreender dentro de setores que me atraiam. Logo de início vi que seria um desafio colocar de pé uma marca que se propusesse a customizar na hora o sabor de gelato do cliente (naquela época a cegueira era tanta que eu nem sabia a diferença entre gelato e sorvete). Nossa primeira operação começou no verão de 2017. Idealizamos, inicialmente, que se fizéssemos 40 a 50 atendimentos por dia seria um cenário muito otimista, visto que ninguém nos conhecia e que em POA geralmente as pessoas conheciam o conceito de SORVETE sem nenhum brilho nos olhos.Em agosto do mesmo ano inauguramos a nossa primeira operação em Porto Alegre, na Dinarte Ribeiro no bairro Moinhos de Vento. A 3ª loja foi inaugurada em Janeiro de 2019 na Cidade Baixa e, nesse último verão, inauguramos nossa segunda loja na Praia de Atlântida, no complexo do Ramblas by Roubadinhas! Fica o spoiler, pois em Março de 2020 temos prevista mais uma inauguração!"

Eduarda Canozzi, 23 anos, MIA PIZZA BAR e DEU CREPE

Eduarda Canozzi, MIA PIZZA BAR e DEU CREPE. Foto: ROUBADINHAS/DIVULGAÇÃO/JC

"Tudo começou com uma brincadeira! Sempre fui amante da gastronomia, mas principalmente da confeitaria! Na época, eu malhava em um estúdio só de mulheres, e entre elas a nossa querida Laura Bier. Todos no estúdio sabiam que eu amava fazer doces e disseram então para que eu fizesse uma torta de aniversário para a Laura, e que junto eu criasse um Instagram dos meus doces para divulgação! Então veio a primeira semana de operação: 26 de dezembro de 2015. Praia cheia, centrinho lotado e eu abrindo as portas com apenas 1 funcionária, que ficava no caixa e eu fazendo os crepes.Na expectativa de vender 30 crepes por dia, a gente chegou a mais de 100 crepes/dia! Então parecia que o sonho estava dando certo! Filas de 1h30 de espera por um crepe me fez perceber que a Deu Crepe tinha conquistado o coração de muitas pessoas (e o estômago hehe)! Então em busca de levar para Porto Alegre, abrimos nossa 2ª loja no Shopping Iguatemi, um quiosque. Depois de 1 ano e meio veio o tão sonhado ponto na Padre Chagas! Porém veio um problema: a loja era muito grande, o aluguel alto e precisavamos dividir essa loja e fazer um segundo negócio. E foi aí que surgiu, fruto de uma ida a Nova York, a paixão pela pizza e pelo estilo de bar de rua! Surgiu então a Mia Pizza Bar, mais um sonho sendo realizado! Neste verão, realizamos mais uma conquista: abrimos nossa segunda loja no litoral, dessa vez a convite da Laurinha para fazermos parte do Ramblas by Roubadinhas: a Mia juntamente com o Deu Crepe resultando em um mix super interessante de tudo que precisamos em uma agradável noite de verão!"

Laura Bier Moreira, 29 anos, RAMBLAS BY ROUBADINHAS

Laura Bier Moreira, RAMBLAS BY ROUBADINHAS. Foto: ROUBADINHAS/DIVULGAÇÃO/JC

"Minha carreira Under 30 foi de muita ousadia e alegria. Eu nunca esperei as coisas caírem no meu colo, porém, sempre dei um passo de cada vez, nunca maior que as minhas pernas. Em toda a minha vida empreendedora, nunca tive um investimento financeiro grande, um investidor anjo, como se fala no mundo dos negócios, apenas de apoio, amor e suporte da minha família às minhas ideias e ideais. Sempre trabalhei em projetos sonhadores, com verbas as vezes inexistentes, muito por acreditar nas coisas que eu vislumbrava e acreditava muito para batalhar e realizar. Minha família apoia e enxerga o que estou construindo, por isso, acabamos nos unimos na Blend para tocar esses meus projetos juntos, afinal, "sonho que se sonha só, é sonho, mas sonho que se sonha junto, é realidade". Sei que é clichê, mas essa frase é totalmente minha. Acredito que surfei ao contrário essa onda e fiz a roda girar pra mim e para quem estava comigo, sempre na intenção de fazer acontecer. Sempre me aliei à marcas e pessoas que me agregariam. Muitas vezes apostei no "plantar para colher", carrego isso em minhas raízes, acho que de tudo que venho contruindo é por causa dessa minha filosofia."

Vinicius Brittes, 29 anos, do RUTA

Matheus Canella, Igor Ribeiro e Vinicius Brittes. Foto: ROUBADINHAS/DIVULGAÇÃO/JC

"Empreender é um exercício. Com o passar dos anos, notei que requer persistência, convívio no ecossistema e muita prática, assim como a evolução em qualquer esporte demanda, por exemplo. As boas ideias, definitivamente, não caem do céu num dia específico. Elas são moldadas após uma série de tentativas, erros e muitas reflexões. Obviamente, o sucesso de um negócio depende de diversos fatores, mas vejo como vital, antes de qualquer coisa, querer muito realizar o sonho. Ao longo da saga de qualquer iniciativa empreendedora, é inevitável correr risco, dormir pouco, cansar, planejar, corrigir, testar novamente, enfrentar desafios e diversas dificuldades nos bastidores, mas é preciso confiar plenamente que o êxito é absolutamente recompensador. Por último e mais importante, na minha opinião, é a manutenção de um equilíbrio da vida pessoal e profissional, mantendo bons hábitos de alimentação e prática constante de exercício físico. Cuidado com a saúde é investimento e não despesa. Empreender antes dos 30 anos foi uma das melhores decisões que tomei na minha vida."

Kieran Ecker, 19 anos, da PASTASCIUTTA

Kieran Ecker, da PASTASCIUTTA. Foto: ROUBADINHAS/DIVULGAÇÃO/JC

"Sou filho de empresários do ramo gastronômico, e cresci nesse meio, mas foi há um ano quando comecei a trabalhar lado a lado na Cantina Pastasciutta com o pai e mãe, Vanderlei Ecker e Angelita Ecker, e desde então foram tempos de novas experiências e aprendizados! Tornaram-se, além de pais, colegas de trabalho e mentores profissionais com os quais divido imensa gratidão. Os desafios para obter êxito na sucessão de empresa familiar são complexos e demandam bastante compromisso e confiabilidade, assim, traçamos uma estratégia a fim de tornar o processo mais tranquilo. A abertura da Cantina Pastasciutta Atlântida no Ramblas by Roubadinhas foi um marco para a empresa e tenho imensa gratidão por estar fazendo parte disso tudo!"

Fernando Vieira, 29 anos, DECK22

Fernando Vieira, DECK22. Foto: ROUBADINHAS/DIVULGAÇÃO/JC

"Desafio e empreendedorismo antes dos 30 é redundante. É com certeza um desafio que tu vais errar e acertar muitas vezes. Minha família me apoia muito, trabalho com meu pai há muitos anos (desde os 16 anos de idade), pois ele também trabalha com eventos e entretenimento. Na minha caminhada, se tem algo que acho importante e é um segredo do Deck22, e de outros vários negócios bem-sucedidos, é a valorização dos funcionários. Os bons devem se sentir bem retribuídos para trabalharem mais felizes e também para que o ambiente fique cada vez mais leve. Hoje em dia, é uma coisa que, por mais simples que se pareça, é muito difícil. Acho que é uma batalha minha para que isso aconteça cada dia mais."

Fernanda Canozzi, 28 anos, JUST COLD

Fernanda Canozzi, JUST COLD. Foto: ROUBADINHAS/DIVULGAÇÃO/JC

"Eu venho de uma família de pai e mãe comerciantes que sempre nos incentivaram, tanto eu quanto a minha irmã, a darmos nossos voos solos. Foi em uma viagem para a Califórnia com mais duas amigas que surgiu a primeira ideia do que mais tarde viria a ser a Just Cold Creamery. Na época, eu ainda trabalhava na empresa dos meus pais, mas estava sempre de olho no mercado em oportunidades para empreender dentro de setores que me atraiam. Logo de início vi que seria um desafio colocar de pé uma marca que se propusesse a customizar na hora o sabor de gelato do cliente (naquela época a cegueira era tanta que eu nem sabia a diferença entre gelato e sorvete). Nossa primeira operação começou no verão de 2017. Idealizamos, inicialmente, que se fizéssemos 40 a 50 atendimentos por dia seria um cenário muito otimista, visto que ninguém nos conhecia e que em POA geralmente as pessoas conheciam o conceito de SORVETE sem nenhum brilho nos olhos.Em agosto do mesmo ano inauguramos a nossa primeira operação em Porto Alegre, na Dinarte Ribeiro no bairro Moinhos de Vento. A 3ª loja foi inaugurada em Janeiro de 2019 na Cidade Baixa e, nesse último verão, inauguramos nossa segunda loja na Praia de Atlântida, no complexo do Ramblas by Roubadinhas! Fica o spoiler, pois em Março de 2020 temos prevista mais uma inauguração!"

Eduarda Canozzi, 23 anos, MIA PIZZA BAR e DEU CREPE

Eduarda Canozzi, MIA PIZZA BAR e DEU CREPE. Foto: ROUBADINHAS/DIVULGAÇÃO/JC

"Tudo começou com uma brincadeira! Sempre fui amante da gastronomia, mas principalmente da confeitaria! Na época, eu malhava em um estúdio só de mulheres, e entre elas a nossa querida Laura Bier. Todos no estúdio sabiam que eu amava fazer doces e disseram então para que eu fizesse uma torta de aniversário para a Laura, e que junto eu criasse um Instagram dos meus doces para divulgação! Então veio a primeira semana de operação: 26 de dezembro de 2015. Praia cheia, centrinho lotado e eu abrindo as portas com apenas 1 funcionária, que ficava no caixa e eu fazendo os crepes.Na expectativa de vender 30 crepes por dia, a gente chegou a mais de 100 crepes/dia! Então parecia que o sonho estava dando certo! Filas de 1h30 de espera por um crepe me fez perceber que a Deu Crepe tinha conquistado o coração de muitas pessoas (e o estômago hehe)! Então em busca de levar para Porto Alegre, abrimos nossa 2ª loja no Shopping Iguatemi, um quiosque. Depois de 1 ano e meio veio o tão sonhado ponto na Padre Chagas! Porém veio um problema: a loja era muito grande, o aluguel alto e precisavamos dividir essa loja e fazer um segundo negócio. E foi aí que surgiu, fruto de uma ida a Nova York, a paixão pela pizza e pelo estilo de bar de rua! Surgiu então a Mia Pizza Bar, mais um sonho sendo realizado! Neste verão, realizamos mais uma conquista: abrimos nossa segunda loja no litoral, dessa vez a convite da Laurinha para fazermos parte do Ramblas by Roubadinhas: a Mia juntamente com o Deu Crepe resultando em um mix super interessante de tudo que precisamos em uma agradável noite de verão!"

Isadora Panzini, 20 anos, Myki

Isadora Panzini, da Myki. Foto: ROUBADINHAS/DIVULGAÇÃO/JC

"Eu nunca tive o desejo empreendedor. Sou formada em Administração com ênfase em Comércio Internacional e sempre trabalhei com importação e exportação, sempre quis trabalhar dentro de grandes empresas. Porém, logo ao me formar, me deparei com o empreendedorismo, percebi que foi muito natural, acho que por que abri um business que sou apaixonada! Por isso também vejo que o sucesso da ideia deu certo: muitos me apoiaram e compraram a minha ideia justamente por saber que eu era apaixonada por ela."

Fernando Duarte Martins, 25 anos, AMICHE

Fernando Duarte Martins, AMICHE . Foto: ROUBADINHAS/DIVULGAÇÃO/JC

"Empreender é sempre um desafio! Não interessa a idade, ao contrário do que muitos podem pensar, acho que quanto mais cedo se empreende, mais cedo você aprende a empreender! A outra verdade é que vc vai errar, todos erram, erre rápido e volte com ainda mais energia! Todos os dias temos uma nova oportunidade basta estarmos prestando atenção! Quando dei meus primeiros passos rumo ao empreendedorismo, lembro bem o frio na barriga, esse mesmo frio me acompanha até hoje e segue me dando energia para fazer acontecer! Os primeiros sentimentos do empreendedor quase nunca são os melhores, empreender é solitário! Mas o pensamento é simples, para tudo que se usufrui, alguém se prestou a fazer! Empreender é a arte do fazer, seja melhor do que já existe, diferente do que já existe ou simplesmente replicar o que já existe, de outra maneira ou em outro lugar! Por trás de cada demanda sempre haverá um empreendedor! A genialidade disso é que não tem nada de genialidade, apenas trabalho duro, força de vontade e resiliência acima da média!"

Laura Bier Moreira, 29 anos, RAMBLAS BY ROUBADINHAS

Laura Bier Moreira, RAMBLAS BY ROUBADINHAS. Foto: /ROUBADINHAS/DIVULGAÇÃO/JC

"Minha carreira Under30 foi de muita ousadia e alegria. Nunca esperei as coisas caírem no meu colo, porém sempre dei um passo de cada vez, nunca maior que as minhas pernas. Em toda a minha vida empreendedora, nunca tive um investimento financeiro grande, um investidor anjo, como se fala no mundo dos negócios. Apenas apoio, amor e suporte da minha família às minhas ideias e ideais."

Vinicius Brittes, 29 anos, do RUTA

Matheus Canella, Igor Ribeiro e Vinicius Brittes. Foto: /ROUBADINHAS/DIVULGAÇÃO/JC

"Empreender é um exercício. Com o passar dos anos, notei que requer persistência, convívio no ecossistema e muita prática, assim como a evolução em qualquer esporte demanda, por exemplo. As boas ideias não caem do céu. Elas são moldadas após uma série de tentativas, erros e reflexões. O sucesso depende de diversos fatores, mas vejo como vital, antes de qualquer coisa, querer muito realizar o seu sonho."

Kieran Ecker, 19 anos, da PASTASCIUTTA

Kieran Ecker, da PASTASCIUTTA. Foto: /ROUBADINHAS/DIVULGAÇÃO/JC

"Sou filho de empresários do ramo gastronômico e cresci nesse meio. Foi há um ano, quando comecei a trabalhar lado a lado na Cantina Pastasciutta com meus pais, que novas experiências e aprendizados surgiram. Os desafios para obter êxito na sucessão de empresa familiar são complexos e demandam bastante compromisso e confiança. Traçamos uma estratégia a fim de tornar o processo mais tranquilo."

Fernando Vieira, 29 anos, DECK22

Fernando Vieira, DECK22. Foto: /ROUBADINHAS/DIVULGAÇÃO/JC

"Minha família me apoia muito, trabalho com meu pai há muitos anos (desde os 16). Na minha caminhada, se tem algo que acho importante, e é um segredo do Deck22, é a valorização dos funcionários. Os bons devem se sentir bem retribuídos para estarem felizes e para que o ambiente fique cada vez mais leve. Batalho para que isso aconteça cada dia mais."

Fernanda Canozzi, 28 anos, JUST COLD

Fernanda Canozzi, JUST COLD. Foto: /ROUBADINHAS/DIVULGAÇÃO/JC

"Venho de uma família de pai e mãe comerciantes que sempre incentivaram eu e minha irmã a darmos nossos voos solos. Foi em uma viagem para a Califórnia com mais duas amigas que surgiu a primeira ideia do que mais tarde viria a ser a Just Cold Creamery. Logo de início, vi que seria um desafio colocar em pé uma marca que se propusesse a customizar na hora o sabor de gelato do cliente."

Eduarda Canozzi, 23 anos, MIA PIZZA BAR e DEU CREPE

Eduarda Canozzi, MIA PIZZA BAR e DEU CREPE. Foto: /ROUBADINHAS/DIVULGAÇÃO/JC

"Sempre fui amante da gastronomia, mas principalmente da confeitaria. Certa vez, fiz uma torta de aniversário para a Laura Bier e criei um Instagram para divulgação. Ao abrir a primeira loja em Atlântida, em 2015, a gente vendeu mais de 100 unidades por dia. Percebi que a Deu Crepe tinha conquistado o coração de muitas pessoas. Surgiu, mais tarde, a Mia Pizza Bar, outro sonho realizado."

Isadora Panzini, 20 anos, MYKI

Isadora Panzini, da Myki. Foto: /ROUBADINHAS/DIVULGAÇÃO/JC

"Nunca tive o desejo de empreender. Formada em Administração com ênfase em Comércio Internacional, sempre trabalhei com importação e exportação. Porém, logo ao me formar, me deparei com o empreendedorismo e percebi que foi muito natural. Vejo que o sucesso se deve ao fato de que muitos me apoiaram e compraram a ideia, justamente, por saberem que eu era apaixonada por ela."

Fernando Duarte Martins, 25 anos, AMICHE

Fernando Duarte Martins, AMICHE . Foto: /ROUBADINHAS/DIVULGAÇÃO/JC

"Empreender é sempre um desafio. Não interessa a idade, ao contrário do que muitos podem pensar. Quanto mais cedo se empreende, mais cedo você aprende a empreender. A outra verdade é que você vai errar, todos erram. Todos os dias temos uma nova oportunidade, basta estarmos prestando atenção. Os primeiros sentimentos do empreendedor quase nunca são os melhores, empreender é solitário."