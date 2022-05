As 'success key' do Vale do Silício

Poucos dias no Vale do Silício são suficientes para detectar os motivos que tornam essa região tão especial e inovadora. Seu impacto histórico inicia há mais de 130 anos, com o surgimento das universidades de Stanford e Berkeley que, desde o início, foram impulsionadores do empreendedorismo nas diversas áreas de tecnologia.

1. O ambiente para pessoas inquietas

Formado por mais de 50% de estrangeiros, o Vale do Silício atrai pessoas que deixam suas famílias e amigos em busca de um contexto que os permita empreender sem julgamentos e que possibilite extrair o melhor de si mesmo, pois estão em um meio repleto de pessoas incríveis, o que cria uma necessidade de crescimento contínuo do conhecimento. Como disse o professor Gil Giardelli em nossa convenção anual, você precisa correr muito para se manter no mesmo lugar.

2. O que importa é o impacto que você gera e não o que você tem

No Vale do Silício, a competitividade é por impacto. Todos querem fazer algo relevante e fazer parte de projetos que realmente transformem a vida das pessoas, o que gera uma outra vantagem à região, pois esse propósito acaba atraindo pessoas que pensam grande e desejam conquistar e transformar o mundo.

3. Pouco importa a roupa que você veste, os títulos que você possui

O seu patrimônio é seu networking e a sua marca é composta pelo alcance do seu produto, serviço ou projeto. Ou seja, o que importa é o quão relevante é o que você está fazendo.

4. A diversidade coloca dinheiro no caixa

Nos diversos cases compartilhados pelas empresas das quais visitei, pude concluir que a diversidade coloca dinheiro no caixa, pois o compartilhamento de visões e experiências evitam que produtos e serviços globais esqueçam de incluir características locais. Não sabemos o que não sabemos, por isso times diversos criam tanta riqueza às organizações.

5. O contexto atrai o capital

É natural que um ambiente que abriga diversas empresas de sucesso e que possui um ecossistema de desenvolvimento de negócios atraia grandes investidores. Mas há uma característica especial no modelo mental destes investidores. Eles são capazes de sustentar, por longo período de tempo, investimentos em negócios que geram prejuízos. Isso nos mostra que as métricas utilizadas para avaliar um bom negócio não estão apenas fixadas nos resultados econômicos e financeiros, mas sim no impacto que estes negócios causam ao seu público, desde que este seja relevante.

6. Regras e responsabilidade não combinam

Por fim, não pude deixar de perceber que os ambientes empresariais rodam com um nível de responsabilidade tão brilhante que eliminam a necessidade de inúmeras regras, políticas e controle. As pessoas estão lá para fazer coisas grandes e são empoderadas a tomarem as decisões necessárias em prol dos objetivos organizacionais. As empresas substituíram o tempo gasto em "controlar" por "alinhar". Quando as pessoas estão com clareza e conscientes dos alvos estabelecidos, numa cultura de compartilhamento de informações, as decisões são tomadas com elevado índice de maturidade, pois o contexto exige isso delas.