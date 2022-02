Impactos de programa que articula empresas e universidade

O ano de 2021 foi um ano de celebração para nós que, nos últimos 10 anos, ousamos sonhar e implementar um programa que, anualmente, forma de 40 a 50 jovens em Porto Alegre, num ambiente de empreendedorismo e inovação como o de um parque científico e tecnológico. A iniciativa batizada de Aceleradoras Ágil e Inclusiva se constitui em programas educacionais que surgiram, respectivamente, em 2011 e 2018, objetivando ampliar a capacitação, a inclusão e a diversidade nos ambientes de tecnologia em contexto de agilidade. Neles, as pessoas participantes aprendem - na prática - como é estar em um projeto ágil e diverso, preparando-se para o mercado de trabalho e sendo respeitadas e valorizadas pelas suas diferenças. Planejada em percursos únicos, a Aceleradora Ágil é uma formação complementar para estudantes do Ensino Médio ou Superior que, através da imersão em um ambiente controlado, orientado por profissionais experientes e utilizando metodologias ágeis, permite que as pessoas se tornem capazes de entregar um mínimo produto viável (MVP) ao final de quatro meses. A Aceleradora Inclusiva, por sua vez, se propõe a desenvolver habilidades básicas de programação em pessoas socialmente vulneráveis, logo, inclui a abordagem de pautas socialmente relevantes. Ao todo, são duas edições de cada aceleradora por ano, criando oportunidades reais de inserção no mercado de trabalho e impacto na sociedade.

As Aceleradoras são um exemplo prático de que a transformação de uma região e de um segmento do mercado pode se dar, a partir da colaboração e do relacionamento entre pessoas e organizações. Neste caso: a ThoughtWorks, o Sicredi, a Globo e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Juntas, estamos desenvolvendo e aprendendo com um programa tecido a muitas mãos, que vem crescendo de forma orgânica, interativa, incremental e agregando valor a cada etapa concluída. Nos orgulha celebrar os dez anos dessa experiência que sinaliza indicadores positivos que se expressam no número de pessoas candidatas por edição (cerca de 100), de egressas (cerca de 200), de inúmeras pessoas atuando como mentoras e mais de 15 MVPs desenvolvidos. Algumas delas atuam nas empresas parceiras e até retornaram como mentoras fechando um ciclo positivo e de impacto.

Estamos, igualmente, convencidas do acerto em priorizar a questão da diversidade na composição das turmas (continue lendo em geracaoe.com).