Atenção para as tendências do marketing para 2022

Foi-se o tempo em que o marketing era considerado essencial somente para as grandes empresas. Graças aos constantes avanços da tecnologia, as ações para alcançar, impactar e convencer o público a querer conhecer o seu produto se tornou muito mais fácil, atrativo e barato. O que antes ficava restrito aos CNPJs que tinham condição de arcar com campanhas publicitárias de alto custo em TVs, rádios, sites, outdoors, hoje, com as redes sociais, plataformas de vendas online e de interação, é acessível ao pequeno e médio empreendedor.

As ações voltadas ao marketing têm alcance ampliado com a digitalização de processos e com os avanços conquistados pela tecnologia, que nada mais é que o caminho que leva os varejistas rumo à compra. Especialistas seguem o que chamam de 4Ps, que, juntos, formam o marketing mix: produto, preço, praça e promoção, onde, se trabalhados de forma correta, compõem a estratégia de marketing perfeita para o varejo. Com a popularização da internet, o varejo precisou alterar as ações por dois motivos principais: acompanhar a velocidade do mercado e atender às expectativas e necessidades de um consumidor reinventado.

Mas, assim como todos os outros nichos da sociedade, essa percepção mudou devido à pandemia. A ideia segue, até hoje, com um adicional importantíssimo: a tecnologia. Prova disso é que, dos mais de 8,2 mil profissionais de marketing entrevistados pela Salesforce entre maio e junho de 2021 em 37 países (incluindo o Brasil), mais de 80% afirmou que a pandemia mudou a maneira de as marcas alcançarem o público e impactou suas estratégias de engajamento digital. Os dados fazem parte do relatório Global State of Marketing, que foi publicado pela empresa em novembro.

Diante disto, e com toda a transformação digital que não parou um só dia, novas soluções foram criadas para poder conhecer e convencer o novo perfil consumista da sociedade, e aí que entram as tendências de apostas do marketing de varejo para 2022, onde alguns pontos cruciais necessitam de atenção quando a marca quer aproveitar o boom digital para crescer.

Nesta lista, as tendências passeiam tanto pelo que as grandes empresas estão apostand quanto pelas ferramentas e ações que pequenos e médios empresários podem promover. Contudo, o mais importante é ajudar você a despertar uma sensibilidade em sua forma de traçar estratégias (leia a lista em geracaoe.com).