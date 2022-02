Profissões que estarão em alta em 2022: como me qualificar e disputar uma vaga?

O LinkedIn publicou a lista dos 25 empregos que estarão em alta no Brasil neste 2022. Muitos setores foram afetados com a pandemia e a crise econômica, mas vários segmentos estão com carência de bons profissionais. O mercado está aquecido e otimista, apesar das dificuldades econômicas. Por isso é importante aproveitar esse cenário relativamente favorável e analisar tendências, procurando desenvolver as competências que faltam para você se encaixar nessas carreiras em alta.

A grande maioria das funções listadas pelo LinkedIn exige capacidade analítica e de fazer prognósticos. O destaque principal é para as carreiras tecnológicas, em funções como engenheiro de confiabilidade de sites, engenheiro de dados, especialista em cibersegurança, gestor de tráfego, cientista de dados, engenheiro de dados, entre outros. Mas também há muitas vagas disponíveis em atividades correlatas à tecnologia - que envolvem o lado humano desta relação homem-máquina - em funções que envolvem a experiência do cliente e o recrutamento de profissionais para tecnologia. Na saúde, também está em alta a atividade de enfermeiro(a) intensivista, não somente em função da pandemia, mas pelo crescimento da alta complexidade no tratamento de uma série de patologias.

Um traço comum de todas essas profissões é a especialização. Para obter sucesso em qualquer uma dessas áreas, o profissional precisará estudar muito para se qualificar. Também deverá se manter sintonizado às tendências e novidades.

Dessa forma, é fundamental fazer um bom planejamento de carreira e traçar as metas que se busca alcançar. Competências podem e devem ser desenvolvidas, mas é preciso que o profissional identifique suas lacunas e busque aperfeiçoamento. Afinal, o mundo do trabalho está mudando em alta velocidade e é preciso acompanhar seus movimentos.