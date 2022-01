A chegada do 5G no Brasil e as novas possibilidades para os negócios

Há quem diga que, com a chegada do 5G no Brasil, haverá um grande salto tecnológico com maior potência e velocidade do que o bom e velho 4G proporciona aos usuários. Também há especulações de que a quinta geração de internet móvel foi desenvolvida para comportar um maior volume de informações e permitir que mais dispositivos estejam conectados ao mesmo tempo. Mas você já parou para pensar como ele poderá mudar a vida das pessoas?

Além de aumentar até 100 vezes a velocidade da conexão, o 5G promete trazer melhorias que podem mudar o padrão de vida dos brasileiros, principalmente em seus negócios. Um estudo da Bain & Company, empresa global de consultoria, aponta que, no Brasil, a tecnologia deverá alcançar receita líquida de R$ 74 bilhões até 2030, o que corresponde a 81% de todas as conexões móveis no País. Além disso, o governo federal prevê que o 5G vai gerar US$ 1,2 trilhão em investimentos nas próximas duas décadas.

Não é novidade que, com a nova forma de se conectar, alguns avanços na sociedade serão visíveis como a transformação digital que estará diretamente ligada a aplicações de tecnologias que ainda estavam sendo desenhadas na vida das pessoas. Alguns exemplos como realidade aumentada e virtual, inteligência artificial, Internet das Coisas (IoT) e biometria facial começam a fazer sentido.

No caso do IoT, é fato que diversos aparelhos eletroeletrônicos poderão se conectar ao mesmo tempo e serem acionados automaticamente com o uso do 5G. Para se ter uma ideia, de acordo com o Ministério das Comunicações, com a adoção da nova conexão, os dispositivos móveis atrelados à Internet das Coisas devem passar de 30 para 100 milhões em 2023.

Além disso, será possível vivenciarmos aquilo que chamamos de cidades inteligentes com sistemas integrados de monitoramento, identificação, gerenciamento, gestão eficiente e soluções de monitoramento com reconhecimento facial, que vão gerar maior segurança e comodidade para as pessoas e o dia a dia corporativo.

Previsto para chegar às capitais brasileiras até julho de 2022, o 5G também será responsável por aumentar a produtividade no ecossistema de negócios, afinal, haverá uma forte aceleração na revolução digital. Segundo a ABI Research, empresa de tecnologia, a nova conexão vai reduzir o tempo de produção de novas tecnologias, 10 vezes mais do que as conexões 4G. Ela pode ser facilmente vista como um componente crítico na adoção em massa de soluções de Inteligência Artificial.

Em linhas gerais, a nova conexão vai mudar a maneira como as pessoas vão consumir conteúdo, já que poderão ter um melhor acesso à internet. A tendência é que esse conteúdo seja cada vez mais interativo e possibilite maior dinamismo do prestador de serviços, principalmente se a empresa for de tecnologia, afinal de contas, quanto maior a velocidade, maior o aprimoramento de soluções e ferramentas a serem oferecidas.

Já imaginou um mundo com automatização industrial eficaz, soluções aceleradas para o campo, aumento de produtividade das companhias e seus processos? Há inúmeros processos que essa melhoria tecnológica vai proporcionar. O impacto na vida das pessoas e nas corporações vão se transformar e essa é só uma parte das mudanças. Pense nisso!