9 dicas para vender mais com sua loja on-line

Contar com uma loja on-line para oferecer os produtos da sua marca é um dos primeiros passos para começar um processo de consolidação no mercado digital. Alguns textos atrás , trouxemos dicas de como otimizar seu site para obter mais resultados. Aqui, vamos aprofundar as dicas pensando na etapa que é considerada a mais importante para qualquer marca que atua ou deseja atuar no e-commerce: a venda.

Dica #1: serviço de hospedagem

Hospedagem é o serviço que garante a permanência de uma ou mais páginas na internet. Esse serviço garante que o seu site esteja disponível para visitas, tudo funcionando 24/7. Ele também deve proteger o site de possíveis ataques e garantir que os visitantes tenham acesso ao conteúdo disponível nas páginas.

Dica #2: fazendo do seu site uma referência

Além de uma boa estrutura para manter o site no ar e com o melhor desempenho, pense também em formas de destacar sua marca diante das demais concorrentes. Para isso existem as estratégias de SEO, que, quando bem definidas, podem colocar páginas específicas do seu site entre as referências de buscas feitas em serviços como Google. Estudos mostram que 46% dos consumidores deram o ponto de partida ao processo de compra a partir de uma pesquisa feita em algum mecanismo de busca. Estudar as principais palavras-chave para o seu negócio e, a partir dessa verificação, trabalhar com os termos identificados em páginas como blog posts e outras, faz com que sua marca comece a se destacar nas buscas.

Dica #3: call to action

Sempre que possível, independentemente do canal utilizado, insira algum tipo de botão que leve o usuário a tomar uma determinada decisão. Aqui na Dinamize nós usamos alguns, como solicitação de conta teste para quem deseja experimentar alguma das nossas ferramentas, mas eles podem ser usados de outras formas, como para visitar um site específico ou rede social.

Dica #4: conteúdo organizado

Para quem oferece diversos produtos, a organização do site pode ter como objetivo dividi-los por categoria, ajudando aquele visitante que entra na sua página já com uma ideia do que precisa. Fazer com que um usuário navegue durante um bom tempo é legal, mas não quando essa navegação ocorre só porque ele está confuso e não achou o que procurava.

Dica #5: processo de compra simples

Você já entrou em um site, disposto a comprar um determinado produto e acabou desistindo pela dificuldade de efetuar a compra? Processos demorados fazem com que 28% dos consumidores desistam de concluir uma compra . Objetividade é importante sempre.

Dica #6: ações integradas com o site

Por mais que você otimize o processo de compra, é inevitável que algumas pessoas desistam de adquirir algum produto. Sem falar naqueles que entram no site para se informar melhor ou pesquisar em outras lojas para, depois, tomar a decisão. Para isso, existem recursos como a automação de marketing . Se alguma dessas pessoas que desistiu de realizar alguma compra e está cadastrada em sua base de contatos, você pode usar os dados de navegação delas para segmentar os conteúdos que produzir posteriormente. É sempre bom lembrar que, para utilizar os dados de navegação ou outros dados comportamentais dos contatos, você deve contar com permissão.

Dica #7: formas acessíveis de contato

Lembra da dica #5? Vamos supor que um possível cliente não desistiu de comprar, mas ficou com uma dúvida sobre alguma etapa do cadastro e deseja entrar em contato para questionar e concluir a compra.Agora imagine se esse possível cliente não encontrar uma forma de contato, seja um chat on-line, um telefone ou email. Se ele ainda não tinha desistido de comprar...

Dica #8: pense no mobile

Aquela ideia de que otimizar seu site para dispositivos móveis é uma tendência para o futuro já não existe. Cada vez mais, as pessoas estão no mobile, seja nas redes sociais ou pesquisando por informações em outros canais. Por isso, vale separar um tempo para ações que qualifiquem o desempenho do seu site nesses dispositivos.

Dica #9: análise de performance do site

Depois de aplicar as dicas apresentadas por aqui, nada melhor que analisar a efetividade dessas ações. Existem diversas ferramentas que podem auxiliar você a identificar pontos de melhoria e qualificar a experiência dos usuários. Conheça cinco ferramentas de análise de performance.

Semanalmente, o pessoal da Dinamize compartilha dicas de marketing digital com os leitores do GeraçãoE.