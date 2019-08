Busca pela vida saudável estimula o mercado fitness

Marmitas, doces, pastas, sucos, shakes, sorvete, açaí e café. Até aí, tudo normal. Imagine, agora, que essa lista de delícias seja fit, sem lactose ou vegana. Os conceitos impulsionam negócios em muitos estabelecimentos pelo mundo e em Porto Alegre. O Armazém Fit Store, recém-inaugurado no bairro Moinhos de Vento, soma 10 mil itens, de 500 marcas diferentes.

Desodorante sem alumínio, sabonete facial e itens de tratamento capilar sem glúten completam o estoque. Tatiane Seibel, investidora que, há 16 anos, está à frente de uma empresa de instrumentos de medição localizada no Vale do Sinos, percebeu essa demanda saudável e resolveu apostar na franquia.

"Desde o ano passado, tinha a vontade de investir em um novo negócio. Surgiu a possibilidade do Armazém e vi com bons olhos", conta. A mudança de hábitos pessoal pesou também na hora da escolha do novo ramo. "Há uns três anos, melhorei bastante a minha alimentação. Por questão de saúde e também porque é uma tendência natural de querer e precisar se cuidar mais a partir da passagem do tempo. E comecei a gostar e a frequentar lugares com propostas mais saudáveis. Isso me fez bem. Foi o encontro de algo que já gostava com o desejo de empreender em outro segmento."

O Armazém se propõe a entregar aos consumidores não só o "comer melhor", mas também o "usar melhor". "Nosso cliente tem produtos mais orgânicos, como grãos, produtos da linha fit, cosméticos naturais e sem metais pesados, toda a linha para quem pratica esportes, muita opção para intolerantes à lactose e à glúten. A gente tem bastante variedade e quer trazer novidade. Aqui, há produtos que se vê em São Paulo ou em outros lugares de fora do Estado, e acabamos não encontrando em Porto Alegre", descreve a empresária.

O empreendimento não se limita a vender, pois existe um projeto para nutricionistas prestarem consultoria no segundo pavimento do local. Há, ainda, um espaço de convivência arborizado, nos fundos do imóvel. Além disso, uma espécie de minijardim pode ser ocupada para curtir o cardápio da cafeteria em contato com a natureza.

"Me apaixonei pela casa. Fizemos uma grande reforma, mas me atraí pela energia, pelo ambiente. Tu não podes ir todo dia para um lugar em que tu não te sentes bem. E o feedback das pessoas é bastante positivo. Sempre dizem que se sentiram confortáveis aqui", afirma Tatiane, orgulhosa.

O empreendimento custou cerca de R$ 700 mil até o momento. Ela acredita que o investimento é válido pelo público-alvo. "Esse mercado é um desafio, uma questão de cultura, de mudança de vida. Sendo novidade, é difícil, sempre. Mas, no nosso caso, é um diferencial o nosso público já ser receptivo a mudanças, a experimentar coisas novas. São pessoas que buscam um estilo de vida próprio", afirma. E os números indicam que a demanda é crescente.

Em 2018, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) publicou uma pesquisa apontando que 80% dos brasileiros se esforçam para ter hábitos considerados mais saudáveis. Uma oportunidade de negócio que começa na alimentação.