Com calorão de Porto Alegre, arquiteta aluga piscina de sua residência

Dona de uma casa de 1.254m² na Zona Sul de Porto Alegre, a arquiteta Paula Mendes, 43 anos, lançou uma solução para quem passa calor na cidade e não é sócio de nenhum clube: colocou sua piscina à disposição. Ela cobra R$ 45,00 a diária aos que vão só ou R$ 80,00 o casal. Grupos de 10 pessoas pagam apenas R$ 25,00 por cabeça.

A atividade é mais uma das atrações de sua casa, que virou fonte de renda desde que se separou, em 2017, e deixou em stand by os projetos arquitetônicos. O endereço ganhou perfil nas redes sociais pelo nome de Casa das Framboesas e, como Paula destaca, tem até uma ex-BBB entre as frequentadoras.

Além da piscina, ela aluga os quartos pelo site Airbnb. Atualmente, há seis hóspedes – a maioria estrangeiros envolvidos no projeto milionário de um parque temático que está sendo construído no estacionamento do BarraShoppingSul com tecnologia norueguesa.

O imóvel é uma herança do pai de Paula, falecido há cinco anos. Quando está disposta, faz até pão ou torta de maçã, que é compartilhada entre os presentes. Para acompanhar, geleias feitas com as frutas do pomar do local (onde cultiva framboesas, por isso o nome!).

Paula destaca que, para passar o dia em seu jardim, é preciso gostar de cachorro. Ela tem três cães, todos adotados – e que curtem um carinho.

“Fazia tempo que eu tinha vontade de fazer isso, mas ficava com medo. Até que li uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo sobre um Airbnb de piscinas na França. Percebi que tinha demanda”, destaca.

Para garantir sua segurança e a dos hóspedes, quando trata-se de estranhos, pede envio de documentação prévia . Ela checa tudo no site da Polícia Federal.

“A pessoa pode ficar lendo um livro, bebendo uma cerveja ou um espumante”, provoca Paula, sob um dia com temperaturas acima dos 40 graus na Capital.

E não é a primeira vez que ela empreende. No passado já teve uma loja virtual de lingeries e é conhecida no mercado – inclusive com nome patenteado – como a “Arquiteta do Amor”.

A Casa das Framboesas é destaque, ainda, no guia recém-lançado A Zona Sul é Minha Praia.

Outros locais para curtir piscinas na Capital

Ainda estamos montando essa lista. Se tiver alguma sugestão, deixe nos comentários dessa matéria.

- Sociedade de Engenharia (Av. Cel. Marcos - Pedra Redonda). Custa R$ 50,00 o uso das 10h às 20h

- Clube Independente (Av. Protásio Alves, 809). Custa R$ 25,00

- Clientes da loja Empo, na compra de artigos de praia, ganham vouchers para curtir no Zequinha (Bairro Passo d'Areia)

- Hotel Intercity Porto Alegre (na Borges de Medeiros, nº 2.145), Hotel Intercity Aeroporto Porto Alegre, Hotel Piazza Navona by Intercity (na Independência). Valores entre R$ 120,00 e R$ 150,00 - com apartamento

- Wakepoint (Ilha dos Marinheiros). Custa R$ 40,00

- Casa do Sol Poa

- SESC

- Vila Ventura (Viamão)