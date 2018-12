Marketing Digital vs Marketing Tradicional

Marketing Digital

É o conjunto de ações on-line que buscam promover algum tipo de produto ou serviço. Envio de e-mail marketing, publicação nas redes sociais e SMS Marketing são alguns exemplos que se encaixam no conceito de marketing digital.

Inbound Marketing

Consiste em atrair público para o seu negócio e fornecer oportunidades para que ele se mantenha engajado com a sua marca. Para isso, é importante compreender as etapas em que cada contato se encontra no funil de vendas. É a partir dessa análise que devem ser tomadas as suas decisões. Trabalhe com estratégias de SEO e produção de conteúdo para seu site e redes sociais. Ações como esta podem servir como iscas para leads.

Marketing de Conteúdo

É toda a estratégia que tem como objetivo principal produzir e divulgar conteúdo que seja relevante para um determinado público. O marketing de conteúdo visa fidelizar um público que já acompanha o seu negócio e atrair novos contatos. Produção de conteúdo no site, nas redes sociais ou mesmo em espaços físicos são formas mais humanas de "vender" suas ideias. Além disso, escrever sobre assuntos que são relacionados ao seu negócio ainda pode ajudar também no ranqueamento da sua marca, podendo torná-la uma referência.

Site bem posicionado nos buscadores

Para que consiga atrair público para o seu site, é importante pensar em estratégias que tornem suas páginas bem posicionadas em mecanismos de busca (Google, Yahoo, Bing e outros). Para alcançar esses resultados, existem diversas técnicas. Uma das primeiras etapas é definir quais são as palavras-chave relevantes para a sua área de atuação, que são utilizadas com mais frequência nas pesquisas feitas na web. Essas palavras-chave são dividas em dois tipos: termos curtos - compostos por, no máximo, três palavras - e termos longos - compostos por quatro ou mais palavras. "Ferramenta de automação de marketing" é um exemplo de termo longo.

Marketing Tradicional

Ações realizadas off-line se encaixam no conceito de marketing tradicional. Alguns exemplos: divulgações em jornais e revistas impressos, televisão, outdoors, eventos, entre outros. Trabalhando com esses tipos de ações, sua estratégia atinge um público que não acessa de forma frequente a internet. Dependendo do tipo de ação que realizar e do público-alvo, o engajamento pode ser satisfatório.

panfletos

Produzir uma grande quantidade de panfletos para distribuir no Centro da cidade, pensando apenas no fluxo elevado de pessoas que passam por ali talvez não seja a melhor forma de começar. Isso porque esse alto número, na sua maioria, não se interessa ou não conhece o seu negócio. Agora, se você fizer essa mesma ação em um evento sobre um tema relacionado ao que o seu negócio oferece, a chance do público se interessar é maior.

humanização

Eventos como palestras, reuniões, entre outros, podem ser uma forma mais efetiva de humanizar sua marca. O mais importante é trabalhar, em todo o tipo de estratégia de marketing, com um público segmentado.

Como saber quais canais utilizar?

É claro que uma estratégia multicanal pode engajar mais seu público e abrir novas oportunidades de venda. Mas estar em todos os lugares sem ter um planejamento claro pode ser perda de tempo. Para saber de forma mais clara quais tipos de ações podem apresentar resultados mais efetivos, realize alguns estudos para definir as buyer personas da sua empresa. Assim, fica mais simples analisar quais são os hábitos mais recorrentes dessas pessoas, em que locais elas buscam se informar, entre outras informações. Com essas verificações, suas ações de marketing passam a ser mais direcionadas.