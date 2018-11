Santo Mimo inaugura casa de brunch e eventos na avenida Independência

O brunch, evento popular nos Estados Unidos e na Inglaterra que une breakfast (café da manhã) e lunch (almoço), tem conquistado adeptos no mundo inteiro, inclusive no Rio Grande do Sul. Por perceber esse comportamento, o Santo Mimo abriu uma segunda unidade para atender esse público.

A novidade foi inaugurada há menos de um mês, em Porto Alegre, no número 437 da avenida Independência. Os clientes podem se servir em uma mesa farta com bolos, quiches, saladas, chás e outros quitutes. O cardápio é assinado pelo chef Patrick Vargas, um dos sócios do negócio, administrado também por sua esposa Fabi Vanoni e por Fernanda Nickkel.

O local é uma extensão da casa de eventos que leva o mesmo nome, no bairro Mon't Serrat.

Segundo Fabi, a ideia de abrir o novo espaço surgiu de constantes pedidos de clientes. O serviço de brunch também veio da experiência no segmento. "A gente já fazia muito mini wedding brunch, e percebemos que era um mercado que não tinha uma casa especializada em Porto Alegre. As pessoas curtem, esta cultura está começando a chegar", explica Fabi.

Decididos sobre a nova empreitada, o casal se uniu à madrinha dos dois filhos, a fotógrafa Fernanda, que já se envolvia em projetos específicos do Santo Mimo. O primeiro passo foi a busca de um imóvel ideal.

Os principais requisitos eram um ponto estratégico de localização e um pátio aconchegante. Encontraram, então, uma casa antiga, de dois pisos, onde antes havia funcionado uma lan house.

Fabi cuidou dos detalhes de decoração do ambiente e apelou para a criatividade - como já é sua característica. Páginas de livros velhos, por exemplo, servem de jogo americano. Ela também bateu o pé para o Santo Mimo ter uma brinquedoteca.

"Se tu queres ir a um lugar diferente tomar café, muitas vezes, não tens onde deixar a criança", afirma.

O espaço recebe, ainda, eventos particulares para um público de até 100 pessoas. Para isso, os empreendedores priorizam por manter a essência com que dizem trabalhar na outra unidade. Fabi define que a ideia de ambos os locais é de fazer o cliente se sentir acolhido. "Quando fiz aniversário de um ano da minha filha, a gente já tinha o Santo Mimo, mas ainda tateando. Fiz como desejava, que as pessoas se sentissem importantes. Sempre é uma data relevante. Naquela festa, consegui ver o que queria", aponta.

Para quem quer provar a experiência do brunch, o valor é de R$ 44,00. Além do carro-chefe da casa, o menu conta com as opções à la carte e prato do dia, que variam de R$ 17,00 a R$ 62,00.

Negócio revistado

O GeraçãoE já falou sobre a Santo Mimo. No dia 17 de outubro de 2016 contamos a história do casal Fabi Vanoni e Patrick Vargas. É possível ler o conteúdo em https://bit.ly/2zq148O . Como temos uma missão muito maior do que simplesmente escrever reportagens, acompanhamos o desenvolvimento dos empreendimentos que conhecemos. E ficamos contentes por saber que de lá para cá a empresa cresceu e, agora, tem essa segunda unidade. Foi na Santo Mimo também que o GE celebreu seu aniversário de um ano.