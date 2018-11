Evento de marketing leva 12 mil pessoas a Florianópolis

A Resultados Digitais, empresa com sede em Santa Catarina, deu início ao seu evento anual de Marketing, a RD Summit, com números surpreendentes. O encontro, considerado um dos maiores da América Latina, reúne cerca de 12 mil empreendedores no Centrosul, em Florianópolis.

“A RD Summit cresceu 50 vezes desde a primeira edição, em 2013”, diz Eric Santos, CEO da empresa, que abriu escritórios recentemente no México e na Colômbia.

A movimentação de líderes na cidade é tanta que congestiona o trânsito e lota os hotéis. São diversas palestras simultâneas com temas relacionados a vendas, técnicas de marketing digital, conteúdo, inteligência artificial, entre outros.

A conferência, que segue até sexta-feira, tem, inclusive, intensa participação de speakers internacionais. Entre eles, nomes como Yvonne Cagle, astronauta da Nasa, e Robert Cialdini, autor do livro “As armas da persuasão”, best-seller do The New York Times.

Santos revelou, durante sua fala, nesta terça-feira, que serão investidos R$ 25 milhões na RD Station, plataforma de Marketing Digital da RD que trabalha com automação de marketing, e-mail marketing e ferramentas de redes sociais.

O executivo anunciou, ainda, que a RD adquiriu, em agosto, uma empresa mineira, a Plug CRM, o que deu origem à RD Station CRM, voltada para controle do processo comercial. Uma modalidade da ferramenta é gratuita.

"Entendemos que CRM é um complemento natural à automação de marketing. Com mais informações, gestão e métricas, médias e pequenas empresas poderão crescer de maneira sustentável e escalável, gerando mais empregos e impulsionando as economias locais", afirma Santos.

Repórter do GeraçãoE palestra na conferência

Roberta Fofonka abordou a questão da linguagem neutra Foto: MAURO BELO SCHNEIDER/ESPECIAL/JC

A repórter do GeraçãoE Roberta Fofonka foi uma das atrações da RD Summit nesta terça-feira. Sua palestra, que atraiu parte das 12 mil pessoas presentes no evento, abordou a questão da linguagem neutra quando se fala em negócios na mídia ou na comunicação com clientes. Roberta recebeu o convite para se apresentar em Florianópolis após o sucesso de sua palestra durante a Social Media Week em São Paulo neste ano.