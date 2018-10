Um evento para clarear as ideias empreendedoras

Para quem empreende ou pensa em empreender, o evento Insight, do Sebrae, deve ser um prato cheio. É o que garante a gerente de inovação, mercado e serviços financeiros da entidade no Rio Grande do Sul, Danyela Pires. "Mesmo para os que não têm um negócio, é o momento de se atualizar sobre o que está acontecendo no mundo", antecipa ela.

A atividade, que está em sua primeira edição, vai centralizar palestras, hackatons (espaços para criação) e conectar startups a investidores durante dois dias, 12 e 13 de novembro, no Centro de Eventos do

ParkShopping Canoas, das 9h às 20h. O mês, inclusive, já entrou no calendário empreendedor por abrigar a Semana Global do Empreendedorismo.

O Sebrae, conforme Danyela, quis, neste ano, orquestrar essa agenda no Brasil. "Convidamos várias pessoas para falar e concentramos atividades nesse período. É uma semana inteira falando em empreendedorismo, e o Insight é o pontapé inicial", detalha Danyela, revelando que a ação está sendo planejada há seis meses.

O Insight contará com 30 palestrantes, cujos perfis seguirão dois requisitos, conforme a organização: pessoas que tenham experiências reais do que se propõem a falar e que já tenham se dado mal em suas empreitadas também. "Importante mostrar isso, pois há altos e baixos, erros e acertos", lembra Danyela.

Os ingressos para o Insight já estão à venda pelo site insight.sebraers.com.br e o passaporte completo, que dá direito à toda programação, custa

R$ 250,00. Quem quiser ter acesso às transmissões apenas pela internet paga R$ 100,00.

Um diferencial é que os participantes poderão baixar um aplicativo da atração no celular e montar o seu dia conforme as áreas de interesses, uma vez que acontecem falas simultâneas. Entre os temas, estão futurismo, big data, cidades inteligentes, marketing digital e internacionalização.

Conheça, ao lado, duas personalidades confirmadas.

Mineiro aborda devolução de dinheiro aos consumidores

Israel Salmen é um dos fundadores da Méliuz, que reparte a comissão da venda com o usuário Foto: /JONAS FONSECA/DIVULGAÇÃO/JC

Frustrado com os programas de fidelidade de empresas brasileiras, Israel Salmen, 30 anos, de Minas Gerais, criou, com um sócio, a Méliuz. Trata-se de uma plataforma que devolve parte do dinheiro para quem compra de suas marcas parceiras.

A startup, lançada em 2011, já devolveu R$ 65 milhões para os usuários através de um conceito conhecido como cashback. "A cada venda realizada a gente ganha comissão. Parte dessa comissão é repartida com o usuário que comprou", detalha Israel, que participa do Insight como palestrante às 11h do dia 13.

O empreendedor diz que sua empresa dobra de tamanho a cada ano. Atualmente, 150 pessoas trabalham no negócio, que tem sua sede em Minas Gerais e escritórios em Manaus e em São Paulo. Mais de 1,6 mil lojas estão conectadas à Méliuz na versão on-line e cerca de 50 em seu formato físico. No ambiente off-line, na hora de pagar a conta no caixa da loja, a pessoa digita o número do telefone e recebe parte da quantia de volta também.

Em Canoas, Israel pretende falar sobre inovação. "O brasileiro fica imaginando que inovação é fundar o novo Google. Mas inovação é fazer o trabalho mais eficiente", avalia ele.

E por que devolver o dinheiro ao usuário em vez de simplesmente dar desconto? "As lojas continuam oferecendo descontos e cupons de desconto, e divulgamos todos eles. O cashback é um algo a mais", sintetiza o CEO.

Diversidade na roda das discussões

Camila Achutti, da Mastertech, fala sobre mulheres na tecnologia Foto: /MASTERTECH/DIVULGAÇÃO/JC

Camila Achutti traz ao Insight a abordagem de como a diversidade é uma necessidade dos novos tempos quando se pensa em trabalho. A palestra da CTO (diretora de tecnologia) e fundadora da Mastertech, plataforma de educação de habilidades do século 21, parceira oficial do Facebook, será no dia 12, a partir das 18h15min.

Ela é referência mundial na luta por mais mulheres na tecnologia, conquistou o prêmio Women of Vision 2015 e está listada pela Forbes como 30Under30 em Tecnologia e Educação. Fundadora do blog Mulheres na Computação, viajou o Brasil ensinando mais de 15 mil jovens a criar aplicativos.

Camila diz que todas essas conquistas se devem ao alinhamento profissional com o que ela é de fato. "Trata-se de não tentar procurar uma receita mágica. Muitas coisas foram feitas porque a gente acreditava que não existia um benchmarking (referência), não existia uma regra. A gente acreditava e se manteve fiel aos nossos valores", considera.

Para Camila, é possível criar uma sociedade que distribua privilégios. "A mulher, entrando no mercado, vai conseguir fazer isso. Me sinto fazendo isso, distribuindo privilégios e tentando fazer com que o maior número de pessoas consiga se sentir representada nesse novo mundo digital", orgulha-se.

Sobre o que esperar do mundo, a empreendedora considera fazer sentido falar de futuros desejáveis - e não prováveis. E isso é possível graças à tecnologia.

Veja alguns destaques da programação

PAINEL Failcon: Desmistificando o Fracasso - Rafael Chanin (PUCRS) e Flávio Steffens (VAKINHA), mediação Marcos Piangers (RBS)





PALESTRA: Marcas e Música - A relação da marcas com os artistas - Edu Santos (Loop Reclame)





PALESTRA: Mulheres: Empreendam Agora! Tatiana Pezoa - TrustVOX





PALESTRA "É validando que se empreende" Guilherme Junqueira (Gama Academy)





PALESTRA Amure Pinho (ABS) - O Cérebro Empreendedor





PALESTRA Failcon - Os erros que cometi com meu produto: Jonny Ken Itaya

Mine Caxeiro - Data Tsunami: como sobreviver em um mundo inundado de dados





PALESTRA "Vai Lá e Faz: transformando a educação através do empreendedorismo.": Jean Rosier (Perestroika)





PAINEL: Startups Cases RS - Guilherme Braga - Egalitê, Aline Murlick - Triider, Denys Hupel - TownSq e Anderson Onzi - Saipos. MEDIAÇÃO: Filipe Garcia (Wow Aceleradora)





PALESTRA "Um exit de 14 milhões de reais em três anos": Alfredo (Xtech)





PALESTRA "O lado humano das cidades inteligentes" Claudio Nascimento - Porto Digital





PALESTRA "Transformação digital no Ensino": Miguel Andorffy (Me Salva!)





PAINEL "Iniciativas de inovação no RS": César Paz (POA Inquieta), Marcus Rossi (Summit Hub), João Neto - Sebrae RS. MEDIAÇÃO: Walter Cruz (Ubistart)