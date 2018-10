Fundador da Chilli Beans vem ao Estado participar do Canoas Startup Show

A segunda edição do Canoas Startup Show ocorre na quinta-feira da semana que vem, dia 25, na Universidade La Salle, a partir das 18h, com a presença de um empreendedor conhecido no Brasil todo. Caito Maia, além de fundador da Chilli Beans, participa do programa Shark Tank Brasil, transmitido pelo Canal Sony.

No ano passado, foi a vez de outra integrante da atração, Camila Farini, vir à cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre para participar do evento. Antes da palestra, Caito assistirá aos pitches das startups finalistas: Addapta, In-vista, Neotrip, Reversalsec e Te Ajudo, que vão disputar o prêmio final (três meses de incubação na La Salle Tech, incubadora de negócios da Universidade La Salle). O ingresso custa R$ 90,00, mas alunos da instituição pagam R$ 70,00.

Nesta entrevista, Bruno Haas, do comitê organizador do Canoas Startup Show e responsável pela incubadora, fala sobre a atividade e como o empreendedorismo é tratado em Canoas. Inscrições em canoasstartupshow.com.br

GeraçãoE - Qual o objetivo do Canoas Startup Show?

Bruno Haas - O Canoas Startup Show nasceu da união de esforços da CDL Canoas com a Universidade La Salle com o objetivo de fomentar a inovação no município e região, desenvolvendo ideias inovadoras. Seu principal objetivo é dar visibilidade para projetos da cidade e região, gerando possibilidades para impulsionar estas boas ideias para que se desenvolvam. Para isto o programa conta com cinco etapas: inscrição, seleção, pré-incubação, semifinal e final.

GE - Como é o ecossistema empreendedor em Canoas?

Bruno - O ecossistema empreendedor de Canoas é representado pelas universidades e incubadoras, com ações no nível de sensibilização, qualificação e desenvolvimento empreendedor, como painéis e workshops, maratonas, hackathons, Startup Weekends e etc. Também tem forte articulação do associativismo por entidades como CICS e CDL, que trabalham com fortes eventos e ações de promoção ao empreendedorismo e networking. Destaco, neste ponto, a iniciativa dos núcleos de jovens empresários que estão dando grande apoio a ações na cidade, trazendo novos formatos e temáticas emergentes ao debate. A prefeitura também tem participação, apoiando algumas ações, buscando ser um facilitador no processo.

GE - Por que trazer o Caito Maia para o evento?

Bruno - A escolha do Caito Maia foi em função da sua representatividade no cenário nacional enquanto empreendedor e sua trajetória que se destaca pelo propósito, dificuldades e inovação, o que agrega muita inspiração e conhecimento ao público . Também se encaixa no conceito criado para o evento de ter uma apresentação de pitches, mobilizando potenciais interessados e conexões para as propostas, reforçando a visibilidade que pretendemos dar às startups finalistas. Acaba sendo um grande catalisador para a proposta como um todo.