Antes de loja fixa, irmãs vendiam bolo em feiras

As irmãs Daniela e Roberta Pessuti, de 32 e 37 anos, à frente da Fome de Bolo , participaram de feiras por cerca de seis meses antes de abrir o negócio, em 2015. "Fazíamos em casa e vendíamos na rua. Era uma escola de empreendedorismo", lembra Roberta. Ela e a irmã estavam decididas a trabalharem por conta. Quando se mudaram de Ribeirão Preto para Porto Alegre, selecionaram receitas da família e começaram a testar.

A feira, recordam, ajudou também a perceber as preferências dos gaúchos . Assim, uma das mudanças apontadas por elas para o paladar daqui foram os ingredientes do bolo de fubá que a mãe, dona Rosa, fazia com erva-doce, mas que não teve boa aceitação na Capital. No começo, eram 15 sabores; hoje, são mais de 40. "Outros detalhes que tivemos que implantar são mais específicos, como opções veganas, sem farinha e leite", comenta Daniela. Recentemente, lançaram o Bolo da Paz, à base de canela, com menção à Maria da Paz, personagem boleira de Juliana Paes na novela A dona do pedaço.

No início, elas buscavam um ponto fixo que coubesse no bolso e o encontraram na rua Fernandes Vieira, no bairro Bom Fim. "Tínhamos 15 metros quadrados, divididos entre loja e produção. Depois, uma loja de roupas se mudou e pegamos o espaço para ampliar", explica Roberta. Há, ainda, uma unidade no formato café da Fome de Bolo na avenida Otto Niemayer, na Zona Sul, onde são servidos salgados, doces e os bolos da marca.

A Fome de Bolo ampliou a equipe e, hoje, conta com sete colaboradores. A média de venda no inverno - a melhor época - é de 230 itens por dia, sendo destes, 180 bolos. Os que mais têm saída são os de cenoura com brigadeiro e o de aipim com coco. O cardápio também é recheados com brigadeiros de bolo, bolos pudim, cake pop, cupcake, rocambole, bolo de ponto e bolo de rolo, um prato nordestino.

Elas encontraram um modo de fidelizar os clientes com três a quatro promoções mensais. O cliente que comprava um bolo, ganhava um imã de geladeira e, ao acumular 10, trocava por um bolo. O sistema, agora, é por pontos, cada R$ 1,00 vale um ponto, e a troca pode ser realizada a partir de 50 deles. A iniciativa, destacam, ajuda a mapear as preferências dos consumidores.

Ambas as sócias são formadas em áreas distintas - Daniela, em Artes, e Roberta, em Educação Física. Elas afirmam que herdaram a veia empreendedora dos pais, que tiveram comércios. A intenção das duas é franquear a marca em 2021, por isso um consultor está ajudando na organização. Em 2020, pretendem lançar outra unidade, sem endereço definido, para testar a ideia. "Queremos ser uma franquia redonda, bem certinha, que não abra e, daqui a pouco, já feche", diz Daniela. A Fome de Bolo da Fernandes, localizada no número 666, abre de segunda-feira a sábado, das 9h às 19h.