Redes sociais a seu favor

Existem diversas possibilidades para quem deseja utilizar uma estratégia de conteúdo nas mídias sociais. Realizando publicações de forma recorrente, com informações que sejam relevantes para os seus seguidores, você pode se tornar mais próximo deles e ainda contar com mais pessoas acompanhando suas ações. Separamos aqui algumas opções para qualificar sua estratégia de marketing digital.

Instagram

Criado especificamente para o compartilhamento de fotos, o Instagram passou por algumas atualizações. Entre elas, recursos para publicação de vídeos de longa duração (IGTV) e publicação de stories, imagens e vídeos curtos que ficam disponíveis durante 24h. Para obter informações sobre as visualizações e alcance das publicações, utilize um perfil comercial. Com ele, você também pode criar e publicar anúncios diretamente pelo Instagram.

Com um perfil comercial, você acompanha o desempenho de todas as suas postagens. Assim, fica mais fácil saber quais são as principais publicações e qual o número de impressões por semana no seu perfil.

Dica: o perfil comercial disponibiliza informações sobre os seus seguidores, como, por exemplo, localização, idade, sexo e horário em que ficam mais ativos.

Facebook

De acordo com um levantamento realizado pela empresa Buffer , postagens com vídeo no Facebook geram quase 60% mais engajamento do que os demais tipos de formato. Ainda nesse estudo, foram analisadas as 500 principais postagens de 2018 e mais de 81% delas contam com vídeo. Para quem não é familiarizado com produção de conteúdo em vídeo, a página do Facebook para empresas disponibiliza tutoriais que podem te ajudar.

Além dos vídeos, outro recurso que deve ser explorado é o da criação de stories. Criados pelo Snapchat e "adotados" por Facebook, Instagram e Whatsapp, os stories têm sido utilizados com cada vez mais frequência pelo público. De acordo com a empresa TechCrunch, o recurso de postagem de status no WhatsApp é o que gera maior número de publicações, seguido pelos stories do Instagram:

Dica: baixe o WhatsApp Business, versão voltada para empresas. Nele, você pode inserir informações como horário de funcionamento e criar mensagens padronizadas, para perguntas frequentes sobre o seu negócio.

Youtube

Você sabia que até 2020 80% do tráfego da internet será gerado a partir de conteúdo em vídeo? Por isso, a plataforma de compartilhamento de vídeos com mais acessos do mundo merece destaque.

Os vídeos publicados em seu canal podem gerar algumas formas de interagir com quem segue sua empresa. Vale destacar a importância de convidar o público a interagir nos comentários das publicações. Os usuários podem comentar, curtir ou então compartilhar em outras mídias sociais. Quem se interessar pelo conteúdo apresentado, pode se inscrever no seu canal e ativar notificações assim que houver alguma novidade nele.

Dica: aposte em transmissões ao vivo, elas podem gerar um bom índice de engajamento de quem assiste.

LinkedIn

O LinkedIN é uma opção "saudável" para se comunicar com o público e gerar engajamento. Por ser uma mídia social que tem um enfoque no mercado de trabalho, acaba passando mais credibilidade para os seguidores.

Enquanto canais como o Facebook passaram a ser questionados sobre sua confiabilidade , o LinkedIn é utilizado cada vez mais para consolidar marcas e gerar novos clientes. A plataforma permite a publicação de artigos (com texto, imagem, vídeo e links externos) e também a criação de anúncios.

Dica: a equipe de marketing do LinkedIn criou um material voltado para a criação de anúncios , utilizando como base as estratégias adotadas por eles.

Pinterest

Pinterest é uma poderosa rede social, mas que ainda não tem tanto reconhecimento. Nela, você pode criar quadros de referências com imagens suas e de outros criadores. Cada uma das suas postagens é exibida no feed dos usuários e também entre os resultados de pesquisas em buscadores como o Google.

Pode ser utilizado para obter novas ideias e divulgar as suas próprias, independente da área de interesse. O "Pin", que é a postagem no Pinterest, deve contar com uma imagem, uma descrição dela e um link que redirecione o usuário para um conteúdo relacionado. Você ainda pode criar coleções de pins, para organizar as suas publicações. Veja o exemplo abaixo, com uma seleção de peças de email marketing produzidas pela Dinamize:

--------

Semanalmente a equipe da Dinamize compartilha com os leitores do GeraçãoE dicas de Marketing. Se tiver alguma dúvida, envie para a gente pelos comentários desta matéria ou pelas redes sociais.