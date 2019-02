Aplicativo do Google oferece cursos de marketing digital

Você sabia que o Google possui uma plataforma de capacitação para profissionais através de cursos de marketing digital e vendas? Apresentamos a você o Google Primer.

Especializações disponíveis

O Google Primer conta, até o momento, com um total de 18 especializações. Elas estão divididas em temas como Planejamento de Negócios, Construção de Marcas, Comunicação com Cliente, Redes Sociais, Experiência do Usuário, entre outros.

A proposta do Primer é descomplicar temas importantes do mercado de marketing digital, estabelecendo tarefas que podem ser executadas em poucos minutos.

Quem produz o conteúdo

As lições disponíveis no app são produzidas em parte pela própria equipe do Google, contando também com a colaboração de profissionais que atuam no mercado.

O aplicativo é atualizado de forma frequente, com o objetivo de se manter de acordo com os temas mais frequentes do mercado.

Como funcionam as especializações

Para “conquistar” uma especialização, você terá que completar 4 lições dela. Apesar de conter tarefas interessantes, o curso de marketing digital do Google não dá certificados de conclusão no término.

Primer é um aplicativo gratuito, disponível para usuários de iOS e Android.

