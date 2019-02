O que é marketing de conteúdo?

Marketing de conteúdo é toda a ação que tem como foco trabalhar com temas relevantes para quem acompanha sua marca, provocando uma conexão com essas pessoas. O melhor dessa estratégia é poder estabelecer proximidade com possíveis consumidores. Dessa forma, você faz o público reconhecer a sua marca como referência naquele assunto e, também, gera novas oportunidades de venda.

O desafio de quem deseja adotar essa prática é encontrar formas de se destacar diante da grande quantidade de conteúdos produzidos. Foi com base nesse contexto que surgiu o termo "Content Shock", que ficou conhecido através de um artigo publicado em 2014 por Mark Schaefer.

A origem do marketing de conteúdo

Segundo o Content Marketing Institute (CMI), o primeiro caso de estratégia de marketing de conteúdo bem-sucedida é da empresa norte-

-americana John Deere. Em 1895, era lançada a revista The Furrow, com o objetivo de informar os trabalhadores do campo que tivessem interesse em qualificar seus negócios. Atualmente, as publicações estão disponíveis em diversos países e podem ser lidas no site da revista. A mudança na forma de divulgação da revista da John Deere diz muito sobre os desafios de quem deseja se manter como referência em um determinado segmento: o que começou no off-line se adaptou às novidades e passou a ser divulgado de uma outra forma, para atingir um público maior.

Por onde começar?

A melhor forma de começar sua estratégia de marketing de conteúdo é compreender quais são os canais mais utilizados pelo seu público. Isso facilitará seu contato e o consumo do conteúdo gerado pela sua marca. Usar suas fichas de buyer personas pode ajudar nessa tarefa. É importante pautar sua estratégia em torno do seu objetivo final, seja ele o reconhecimento de marca e vendas ou informar sobre uma nova linha que sua empresa esteja trabalhando. Independentemente do objetivo, estabeleça uma teia de conteúdo na qual a pessoa interessada continue se nutrindo de informações. Prepare essa jornada para que o cliente tenha um objetivo claro após a imersão no assunto: contratar seu serviço, experimentar seu produto, notar o impacto da sua marca ou até visitar sua loja.

SEO

Quanto mais as práticas de otimização forem implementadas no site, maiores serão as chances do seu conteúdo ser encontrado pelo público através dos buscadores. O SEO (Search Engine Optimization) representa todo o tipo de ação que visa melhorar o posicionamento do seu site.

Defina as palavras-

-chave mais relevantes para o seu negócio. Verifique quais são essas expressões e utilize-as de forma recorrente nas páginas em que você busca um maior número de acessos. Esse levantamento ajudará, inclusive, no seu planejamento de conteúdo. Com essas informações, você sabe quais postagens podem ser mais relevantes para o público interessado no segmento do seu negócio. Outra forma de melhorar sua posição nos buscadores é utilizando links de referência. Eles acontecem quando um outro site disponibiliza algum link para o seu conteúdo. Seu site fica com menção sobre aquele determinado assunto e mostra que é relevante para aquele conteúdo. Busque estabelecer parcerias para troca de links, mas preste atenção para fazer isso somente com sites dentro do seu segmento de interesse, pois o Google penaliza você por ter seu link em site sem conteúdos relevantes.

Redes sociais

Utilize as redes sociais como extensão da sua estratégia. Estabelecer uma recorrência de conteúdos engajará o público a voltar sempre ao seu canal para obter novidades. Usar as redes sociais também possibilita que você aumente o público da sua base, mas lembre-se de fazer ações fora delas para converter essas pessoas em leads e, futuramente, em clientes.

Funil de vendas

A partir do momento que o público fornece alguns dos seus dados pessoais (como nome e e-mail), utilize esses dados para criar conteúdos mais focados no interesse de cada um dos perfis. Lembre-se de aprofundar o conteúdo conforme os envios e você estará constantemente movimentando para o fundo do funil de vendas.

O que você ganha ao adotar a prática?

Adotar em seu negócio uma estratégia de marketing de conteúdo, dependendo da qualidade e da relevância, pode aumentar o reconhecimento da sua marca perante o público. Esse é um trabalho pensado para um longo prazo, mas que pode apresentar resultados desde o início. Além de gerar novos clientes, o marketing de conteúdo colabora na fidelização de quem já é cliente, mantendo, assim, sua base engajada e na recuperação do público que deixou de adquirir os serviços oferecidos pelo seu negócio.

E aí, preparado para definir a estratégia de marketing de conteúdo do seu negócio?