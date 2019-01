Designer russa aposta em camisetas pintadas à mão

Trazer um pouco da cultura Russa para o Brasil: essa é uma das motivações da designer Lana Hova, 32 anos, que faz camisetas pintadas à mão. O espaço criativo Lana Hova Design nasceu há dois meses e é a realização de um sonho antigo. "A ideia de fazer essas camisetas pintadas à mão chegou há muito tempo, ainda na Rússia. Na época, fiz só para a família e para amigos. Agora, no Brasil, foi uma oportunidade de dar espaço novamente para os desenhos", conta Lana, que concilia a criação das peças com a rotina de designer em uma agência. Apesar de trabalhar com desenho gráfico, ela tinha vontade de retomar o hábito de desenhar no papel. E é assim que funciona o processo de criação das peças; os desenhos nascem no papel e são transferidos para as camisetas. A pintura é feita à mão com tinta específica para tecido.

O design das camisetas é simples, a maioria delas é preta ou branca e com ilustrações apenas em linhas na cor oposta, o que, para Lana, agrega mais estilo. Desenhos com referências russas e frases na língua eslava compõem algumas das peças.

"As pessoas gostam de camisetas com alguma língua diferente. Gosto de fazer porque não posso comprar uma camiseta com frases na língua russa aqui . E eu posso trazer essas referências em alguns desenhos, palavras, frases. Acho isso muito interessante'', avalia. Como a língua russa não é muito comum entre os brasileiros, Lana conta que já viu algumas peças com frases que não estavam corretas. "Algumas pessoas me trazem camisetas com língua russa e me perguntam o que significa e eu não sei. E são só palavras estranhas para mim. Não tem sentido. E eu gostaria de criar camisetas com sentido."

As camisetas são feitas por encomenda (contatos pelo Instagram: @lanahova_design ) e podem ser personalizadas com ilustrações de acordo com o gosto da clientela. O valor varia de acordo com o desenho.Essa customização, aliás, foi diferencial para Lana, que começou a fazer as camisetas um pouco antes das festas de fim de ano. "Foi muito legal porque foi logo antes do Natal e muitas pessoas optaram pelas camisetas personalizadas para ser um presente diferente para família e para os amigos. Tive muito trabalho", comemora.

Para este ano, a designer espera trabalhar mais os seus desenhos autorais e manter a identidade única de cada peça. Embora repita algumas estampas, Lana ressalta que cada peça é singular. "Se você quer 30 gatos iguais, você vai imprimir. Mas eu faço um por vez, à mão. Então, cada vez que eu faço uma ilustração, por mais que repita, eu mudo um pouquinho algum detalhe. Minha ideia é que cada desenho seja único."