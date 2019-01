O Google como aliado para o seu negócio

Que o Google é a principal ferramenta de buscas do mundo todo mundo já sabe, mas ele vai além das pesquisas.O Google possui outras ferramentas que facilitam a sua estratégia de marketing digital.

No Brasil, 97,6% das buscas realizadas são feitas pelo Google, de acordo com dados do StatCounter . Além de ser o principal buscador, o Google oferece uma série de serviços que podem fazer da sua estratégia de marketing digital mais efetiva. Separamos alguns deles para que você identifique quais se encaixam com os seus objetivos.

1 - Google Analytics

Criando uma conta no Analytics, você consegue analisar seu site de forma detalhada. Quantidade de visualizações, páginas de maior acesso, tempo de navegação. Inserindo um código Javascript em cada uma das páginas do seu site, você conta com um relatório com informações relevantes para suas ações futuras.

2 - Google Ads

A ferramenta é utilizada para criar anúncios, que podem ser divulgados no próprio Google ou em sites parceiros. No Google Ads , você trabalha tanto a criação do anúncio quanto questões de investimento e acompanha o alcance de cada divulgação.

3 - Google AdSense

O AdSense contempla àqueles que tem um website e querem disponibilizar espaços para que outras pessoas anunciem. Os anunciantes pagam apenas pelos anúncios que tiverem interações de clique. Os anúncios exibidos nos sites são selecionados a partir de uma segmentação do próprio Google para que o conteúdo seja de interesse do usuário.

4 - Planejador de Palavras-Chave do Google

Essa ferramenta pode ser uma aliada para melhorar a posição do seu site nas ferramentas de busca. O Planejador de Palavras-Chave apresenta uma série de termos que podem ser utilizados em suas campanhas, bem como sugere um orçamento de acordo com as suas necessidades.

5 - Alertas do Google

Como você filtra as informações que são realmente importantes para o desenvolvimento da suas estratégias de marketing? Com o Google Alerts, você pode definir que um alerta para cada vez que sua marca for mencionada na internet. Assim, você não precisa perder tempo tentando localizar estas notícias.

Acesse o Google Alerts e comece a usar.

6 - Google Trends

No Google Trends você consegue analisar que tipo de pesquisas são feitas com maior frequência. É possível filtrar os resultados utilizando termos específicos, localização, categoria, período, entre outros.

7 - Google Search Console

Com o Search Console, é possível analisar o desempenho do seu site nas pesquisas do Google. Informações como tráfego, frequência de pesquisas no Google, quantidade de cliques e outros dados podem ser obtidos. Você também pode identificar problemas de indexação e também reindexar conteúdos que tenham sido atualizados. Acesse a página do Google Search Console para conhecer melhor esta ferramenta.

8 - Teste de compatibilidade com dispositivos móveis

Com esta ferramenta, o Google analisa seu site para verificar se os visitantes encontram algum tipo de dificuldade para navegar na sua página através de dispositivos móveis. Para testar a compatibilidade do seu site, acesse este link e indique a URL da página que deseja verificar.

9 - Google Meu Negócio

Serviço que disponibiliza uma espaço para quem deseja divulgar sua empresa/negócio nos resultados orgânicos de pesquisa do Google. Você pode inserir a localização da sua empresa, rotas para chegar na loja física e informações que mostrem ao público que tipo de serviço seu negócio oferece. Caso não tenha um site, você pode criar um pelo próprio Google Meu Negócio , de forma gratuita.

10 - Youtube

A maior mídia para hospedagem e divulgação de conteúdo em vídeo é uma ótima opção para gerar engajamento e novos seguidores com a sua marca. No seu canal, você pode hospedar vídeos de forma direta ou então realizar transmissões ao vivo, que também podem ser disponibilizadas quando a transmissão for encerrada. Também é possível criar anúncios no YouTube , através de uma integração com o Google Ads.

11 - Google Primer

Google Primer é uma ferramenta que oferece cursos para interessados nas áreas de marketing digital e vendas.Cada lição leva, em média, 5 minutos para ser concluída. Entre as especializações estão Planejamento de Negócios, Vendas, Construção de Marca, Redes Sociais, Marketing Digital, entre outras.

A cada 15 dias, a equipe da Dinamize compartilha com os leitores do GeraçãoE dicas de Marketing. Se tiver alguma dúvida, envie para a gente pelos comentários desta matéria ou pelas redes sociais.