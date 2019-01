Café inspirado no universo de Harry Potter abre as portas em Porto Alegre

Um mundo onde quadro tem vida, uma cobra habita o banheiro, elixir (uma espécie de poção) faz parte do cardápio e feijões mágicos estão no pires do café. Se isso tudo fez sentido, provavelmente você está pronto para a imersão no mundo bruxo de Harry Potter proporcionada pelo Café Sala Precisa , recém aberto em Porto Alegre.

O local, que fica na rua Joaquim Nabuco, nº 197, começou a funcionar no último sábado (19) e traz em sua decoração e cardápio inúmeras referências do personagem. O tema permeia a vida dos sócios Chara Nery, 30, e Thiago Motta, 33. Juntos há 15 anos, eles se conheceram em um fórum na internet que discutia temas da série. A partir daí, começaram a levar o assunto para a vida off-line, organizando encontros com outros fãs do bruxo.

Thiago é profissional de Tecnologia da Informação (TI) e sonhava em ter um negócio próprio. Formada em Letras, Chara trabalhava como tradutora, mas queria apostar em um novo rumo para a sua vida profissional. Ambos sempre tiveram o desejo de empreender: ela queria abrir um café, ele, um bar. No entanto, concordavam em um ponto: seria um lugar temático para proporcionar às pessoas uma experiência no mundo bruxo. “A gente sempre sentiu carência desse tipo de coisa aqui em Porto Alegre. Então pensamos: a gente gostaria de ir nesse tipo de lugar, então vamos ter que fazer para as outras pessoas poderem aproveitar”, conta Thiago.

O café abriu as portas de maneira discreta, em um soft opening para amigos e para quem aparecesse por lá. Contrariando as expectativas dos dois, o movimento foi grande. Segundo os sócios, o cardápio ainda está sendo moldado, mas é composto por itens que mexem com o coração dos fãs de Harry Potter. Inspirada na cerveja da série, eles desenvolveram quatro receitas de ceva amanteigada . Com versão quente e gelada, com e sem álcool, a bebida custa R$ 16,00.

“A gente já tinha experimentado várias e todas eram ruins. Então, a ideia era mais uma vez trazer para as pessoas o que a gente não conseguiu encontrar. A Chara desenvolveu a receita, adaptando para chegar em uma que a gente gostasse”, relata Thiago. Além disso, outros elementos para aproximar as pessoas do universo bruxo fazem parte do cardápio, como o suco de abóbora e os elixires - disponíveis em quatro cores em alusão às casas de Hogwarts (escola da trama). Em referência aos feijões mágicos, os tradicionais biscoitinhos que acompanham os cafés são substituídos por jujubas. Alguns elementos foram difíceis para os sócios inserirem no cardápio já que não são produtos que se encontre facilmente. “A gente conversou com pessoas da área, porque não tínhamos experiência. Essas pessoas nos ajudaram a desenvolver esses produtos que não se encontra em um fornecedor grande”, conta Chara.

Em agosto de 2018, eles encontraram a casa que daria vida ao universo mágico. Para criar a atmosfera, os dois contaram com o projeto da Contextual Arquitetura, de Caxias do Sul, que embarcou na ideia de construir uma sala com incontáveis referências. Tudo foi pensado em detalhes: a grade de ferro que segura as luminárias é uma referência ao formato das relíquias da morte; olhando para o teto, é possível ver xícaras ‘voadoras’; gaiolas e malas estão por todo o ambiente e tem até um quadro que se mexe. Os quadros, aliás, são um detalhe afetivo da decoração do lugar. Em roupas e penteados de época, as figuras que estão nas imagens são familiares e amigos que foram importantes para o casal durante o desenvolvimento do estabelecimento. “Tem as nossas mães, nossas avós, nossos amigos. Eu escolhi as imagens e o Thiago fez a adaptação. Os quadros são muito importantes para nós, tem muito significado. São pessoas que nos ajudaram desde o início e continuam ajudando”, destaca Chara.

O casal diz que não inaugurou o café, apenas abriu as portas, e pretende continuar trabalhando em um ritmo mais experimental por uns dois meses. O estabelecimento opera de terça-feira a domingo, das 14h às 21h. Para o futuro, eles estudam ampliar a faixa de horário e abrir às 9h. Atualmente, eles contam com uma funcionária que cuida do salão.

Os preparos ficam por conta da Chara, que se especializou como barista para encarar a empreitada. Dos poucos dias de funcionamento, os dois já carregam várias experiências positivas e negativas do primeiro negócio, mas para Chara a sensação de ver pessoas entrando nesse universo criado com tanto carinho por eles é recompensadora. “A reação das pessoas vendo cada detalhe é emocionante. Ontem a gente já tinha fechado e umas meninas pediram só para olhar. Era isso o que a gente mais queria, que as pessoas olhassem e achassem muito legal, que pensassem ‘isso era o que a gente queria em Porto Alegre’, porque era o que a gente queria. Então, está sendo muito gratificante”.

A Sala Precisa, como bem sabem os fãs do universo de Harry Potter, é um lugar mágico que aparece para quem realmente precisa dela e se transforma naquilo que o bruxo ou a bruxa realmente desejam. O café faz jus ao nome e proporciona uma experiência única para os apreciadores da temática. Sem mais spoilers, o café Sala Precisa merece a visita e atenção a cada detalhe. Você está pronto para essa imersão?

